ThinkPalm y RAD unen sus fuerzas para presentar una solución IoT empresarial inteligente para ofrecer a los CSP una ventaja competitiva
KOCHI, India--(BUSINESS WIRE)--ThinkPalm y RAD se asocian para integrar NetvirE, la avanzada plataforma IIoT de ThinkPalm, y la solución Smart Business IoT de RAD para lograr operaciones industriales más inteligentes. Esta colaboración ofrece a los proveedores de servicios de comunicaciones (CSP) una ventaja competitiva en transformación digital, gestión remota de activos y servicios de IoT.
Oferta de IoT integral 360°
La solución Smart Business IoT combina pasarelas IoT avanzadas, sensores inteligentes y cuadros de mando inteligentes en un sistema integrado. Presenta información en tiempo real, histórica e impulsada por IA para una monitorización remota, mantenimiento predictivo y detección de actividades, lo cual permite que los CSP vayan más allá de los planes basados en SIM y aportar soluciones integradas de alto valor para poder tomar decisiones más inteligentes en relación a los activos sin necesidad de experiencia en TI.
