Other World Computing y Hedge profundizan su colaboración con la integración de OWC Innergize en la app. OffShoot de Hedge

WOODSTOCK, Illinois y ÁMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Other World Computing (OWC®), empresa líder de confianza en almacenamiento, memoria, conectividad, software y accesorios de alto rendimiento que permiten a los profesionales creativos y empresariales maximizar el rendimiento, mejorar la confiabilidad y optimizar los flujos de trabajo, anuncia la ampliación de su colaboración con Hedge. El software Innergize™ de OWC ahora está integrado en OffShoot, la aplicación insignia de Hedge para la gestión y copia de seguridad de medios, lo que ofrece a los profesionales creativos flujos de trabajo más rápidos, seguros y confiables.

OffShoot es ampliamente reconocido como el estándar del sector para la descarga y copia de seguridad de medios. Diseñado para macOS, permite a los usuarios crear múltiples copias y archivos verificados desde tarjetas, unidades y otros medios de manera simultánea, con verificación de suma de comprobación para garantizar la integridad absoluta de los datos. Gracias a esta integración, los usuarios de OffShoot ahora también pueden aprovechar la capacidad única de OWC Innergize para supervisar el estado de las tarjetas, realizar actualizaciones de firmware sobre el terreno y limpiar las tarjetas de memoria OWC Atlas para obtener el máximo rendimiento.

“Los profesionales creativos dan lo mejor de sí mismos cuando su tecnología funciona a la perfección”, sostuvo Larry O’Connor, fundador y director ejecutivo de Other World Computing (OWC). “Las tarjetas de memoria y los lectores OWC Atlas ya ofrecen una confiabilidad y un rendimiento inigualables. Al combinar eso con la velocidad líder en el sector de OffShoot de Hedge y las herramientas proactivas de estado y rendimiento de OWC Innergize, ofrecemos a los cineastas, fotógrafos y creadores de contenido la total confianza de que su material está seguro y sus medios siempre listos para el próximo proyecto”.

“Al igual que con cualquier otro equipo, la gente cuida mucho las tarjetas de sus cámaras”, comentó Paul Matthijs, director ejecutivo y cofundador de Hedge. “Ahora que la tecnología Innergize de OWC está totalmente integrada en OffShoot, los creadores pueden realizar comprobaciones de estado y mantenimiento justo cuando más lo necesitan: al crear sus copias de seguridad”.

Detalles de la integración:

OWC Innergize garantiza que las tarjetas de memoria OWC Atlas siempre ofrezcan el máximo rendimiento y confiabilidad con tres funciones clave:

Revisión de estado: vea un informe verificado de la vida útil restante de la memoria flash.

Actualización sobre el terreno: mantenga el firmware actualizado para disfrutar de la máxima velocidad y compatibilidad.

Limpieza: borre completamente los datos ocultos para evitar pérdidas de fotogramas durante la captura de video o secuencias en ráfaga.

OffShoot de Hedge acelera la descarga y el respaldo con funciones avanzadas:

Las transferencias más rápidas posibles, con verificación de suma de comprobación.

Filtra, renombra y ordena el material grabado durante la incorporación.

Compatibilidad perfecta con tarjetas OWC Atlas y lectores de OWC.

Gracias a esta integración, OffShoot no solo es una de las formas más rápidas de realizar copias de seguridad de archivos multimedia, sino también la más confiable, ya que garantiza que las tarjetas de las cámaras se mantengan en buen estado y que los flujos de trabajo no se vean interrumpidos.

IBC2025:

La integración de OWC Innergize y Hedge OffShoot se presentará durante la feria IBC2025 de esta semana, en el stand de OWC: pabellón 7, stand 7.A60 (RAI Ámsterdam, 12 al 15 de septiembre) y en el stand de Hedge: pabellón 7, 7.A32.

Acerca de Other World Computing (OWC)

Fundada en 1988, Other World Computing (OWC®) es una empresa líder de confianza en soluciones de almacenamiento, bases y tarjetas de memoria de alto rendimiento que proporcionan a los profesionales de la producción de video y audio, la fotografía y los negocios las herramientas necesarias para maximizar el rendimiento y la confiabilidad de sus flujos de trabajo de forma fluida. El almacenamiento, la expansión, las tarjetas multimedia, las bases y la conectividad de nivel profesional de OWC, así como sus aplicaciones y accesorios, están diseñados para funcionar durante mucho tiempo por las personas que los utilizan: creativos, empresas y consumidores. Para obtener más información, visite www.owc.com. También puede encontrar a OWC en LinkedIn y X.

