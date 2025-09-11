-

Xylem e Amazon collaborano a potenziamenti idrici intelligenti per risparmiare più di 1,3 miliardi di litri d'acqua all'anno in Messico

La tecnologia idrica avanzata aiuta Città del Messico e Monterrey a ridurre le perdite e a migliorare la fornitura per migliaia di residenti

CITTÀ DEL MESSICO--(BUSINESS WIRE)--Gli abitanti di Città del Messico e di Monterrey potranno usufruire ben presto di una fornitura idrica più affidabile con il lancio nelle due città di miglioramenti innovativi alle infrastrutture per risparmiare oltre 1,3 miliardi di acqua all'anno, riducendo la pressione derivante dalla rapida urbanizzazione e da condizioni di siccità persistente che hanno messo a dura prova la reti idriche locali.

Le due città stanno collaborando con l'azienda globale per la tecnologia idrica Xylem (NYSE: XYL) e con Amazon (NASDAQ: AMZN) per distribuire Xylem Vue, una piattaforma software avanzata che applica dati e analisi per rilevare fuoriuscite, ridurre le perdite d'acqua e migliorare la fornitura idrica ai residenti.

