RTL Luxembourg amplía el uso de las tecnologías de Verimatrix para proteger las principales competiciones automovilísticas contra la piratería

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), proveedor líder de soluciones de seguridad para un mundo conectado más seguro, anunció hoy que RTL Luxembourg, la principal empresa de medios del país, amplió el uso de las herramientas antipiratería de Verimatrix para incluir ahora toda la línea de soluciones Streamkeeper. Tras haber implementado inicialmente Streamkeeper Multi-DRM, RTL Luxembourg incorporó recientemente las soluciones Counterspy, Deepscan y Watermarking, el conjunto más reciente y potente de herramientas en la industria. Esto refuerza de manera proactiva la protección de los ingresos de RTL procedentes del contenido de automovilismo.

