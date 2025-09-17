ThinkPalm et RAD s’associent pour proposer une solution IoT intelligente pour les entreprises, offrant aux fournisseurs de services de communication (CSP) un avantage concurrentiel

KOCHI, Inde--(BUSINESS WIRE)--ThinkPalm et RAD ont conclu un partenariat afin d’intégrer NetvirE, la plateforme IIoT avancée de ThinkPalm, et la solution IoT intelligente pour les entreprises de RAD, dans le but de permettre des opérations industrielles plus intelligentes. Cette collaboration donne aux fournisseurs de services de communication (CSP) un avantage concurrentiel dans la transformation numérique, la gestion d’actifs à distance et les services IoT.

Offre IoT à 360° de bout en bout

La solution IoT pour entreprises intelligentes combine des passerelles IoT avancées, des capteurs intelligents et des tableaux de bord intelligents en un seul système intégré. Elle fournit des informations en temps réel, historiques et basées sur l’IA pour la surveillance à distance, la maintenance prédictive et la détection d’activité, permettant aux CSP d’aller au-delà des plans basés sur les cartes SIM et d’offrir des solutions intégrées à forte valeur ajoutée pour des décisions plus intelligentes en matière d’actifs, sans nécessiter d’expertise informatique.

Élargir les horizons des CSP au Royaume-Uni et en Europe

Pour les CSP opérant sur des marchés concurrentiels comme le Royaume-Uni et l’Europe, l’expertise de ThinkPalm combinée au leadership industriel de RAD offre un avantage inégalé. Ensemble, ils fournissent des solutions sécurisées et sur mesure qui répondent aux demandes régionales, favorisent l’adoption de l’IoT, ouvrent de nouvelles sources de revenus et renforcent les positions sur le marché.

Perspectives des dirigeants

Udy Kashkash, directeur général de RAD, déclare :

« Ce partenariat avec ThinkPalm est une étape importante dans la fourniture de solutions IoT intelligentes de bout en bout. Ensemble, nous pouvons permettre aux CSP de diversifier leur portefeuille pour y inclure des solutions IoT, offrant ainsi plus de valeur que les solutions axées uniquement sur la connectivité. »

Rejish M Unni, fondateur et directeur des ventes et du marketing chez ThinkPalm, ajoute :

« NetvirE, intégré aux passerelles haute performance de RAD, n’est pas seulement une plateforme, c’est une solution transformatrice. Pour les CSP, cela signifie aller au-delà des guerres de prix pour offrir des services différenciés qui améliorent l’efficacité opérationnelle des clients et créent une fidélité durable. »

À propos de ThinkPalm

ThinkPalm est une société leader dans le domaine de l’ingénierie de produits et du développement de logiciels, basée en Inde. Avec 15 ans d’expérience dans le secteur et une équipe de plus de 800 experts en technologie, ThinkPalm permet à ses clients internationaux de naviguer dans la transformation numérique grâce à des solutions innovantes dans les domaines de l’IoT, des télécommunications et des entreprises verticales

À propos de RAD

RAD est un leader mondial dans le domaine des solutions de réseau de pointe. Pionnier du secteur depuis plus de 40 ans, RAD fournit aux fournisseurs de services de communication et aux opérateurs d’infrastructures critiques dans plus de 150 pays les meilleures solutions de pointe en matière de Carrier Edge, d’IoT, de 5G et de réseaux opérationnels critiques. RAD co-innove des solutions avec ses clients, offrant une connectivité permanente depuis n’importe où, en plus d’informations exploitables, basées sur les données et sur l’IA, disponibles en un coup d’œil. Fondée en 1981, RAD est la société mère de RAD Group, qui regroupe plusieurs entreprises indépendantes développant diverses solutions de réseau et de télécommunications.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.