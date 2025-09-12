Other World Computing e Hedge ampliam parceria com a integração do OWC Innergize ao Hedge OffShoot

WOODSTOCK, Illinois, e AMSTERDÃ--(BUSINESS WIRE)--A Other World Computing (OWC®), reconhecida por sua liderança em armazenamento de alto desempenho, memória, conectividade, software e acessórios que ajudam profissionais criativos e de negócios a alcançar sua máxima performance, aumentar a confiabilidade e otimizar fluxos de trabalho, anunciou hoje a ampliação de sua parceria com a Hedge. O software Innergize™ da OWC foi integrado ao principal aplicativo da Hedge para backup e gerenciamento de mídia, o OffShoot, oferecendo aos profissionais criativos fluxos de trabalho mais rápidos, seguros e confiáveis.

O OffShoot é amplamente reconhecido como o padrão da indústria para backup e descarregamento de mídia. Desenvolvido para macOS, ele permite criar múltiplos arquivos e cópias verificadas a partir de cartões, discos e outros tipos de mídia simultaneamente, com verificação via checksum para garantir total integridade dos dados. Com essa integração, os usuários do OffShoot passam a contar também com os recursos exclusivos do OWC Innergize, como monitoramento de integridade dos cartões, atualizações de firmware em campo e limpeza dos cartões de memória OWC Atlas para desempenho máximo.

"Profissionais criativos trabalham melhor quando sua tecnologia funciona sem falhas", disse Larry O’Connor, fundador e CEO da Other World Computing (OWC). "Os cartões e leitores de memória OWC Atlas já oferecem confiabilidade e desempenho incomparáveis. Ao unir isso à velocidade líder do mercado do Hedge OffShoot e às ferramentas de monitoramento de integridade e desempenho do OWC Innergize, oferecemos a cineastas, fotógrafos e criadores de conteúdo a confiança de que suas gravações estão seguras e suas mídias sempre prontas para o próximo projeto".

"Assim como qualquer equipamento, as pessoas cuidam muito bem dos cartões das câmeras", disse Paul Matthijs, CEO e cofundador da Hedge. "Agora que a tecnologia Innergize da OWC está totalmente integrada ao OffShoot, os criadores podem verificar a integridade e fazer manutenção nos cartões exatamente quando mais precisam: no momento de fazer backup".

Detalhes da integração:

OWC Innergize: garante que os cartões de memória OWC Atlas sempre entreguem máxima performance e confiabilidade com três funções principais:

Verificação de integridade: veja um relatório verificado da vida útil restante da unidade de memória

Atualização em campo: mantenha o firmware atualizado para garantir máxima velocidade e compatibilidade

Sanitização: apague todos os dados ocultos para evitar perdas de quadros durante vídeos ou sequências de fotos.

Hedge OffShoot: acelera o descarregamento e o backup com recursos avançados:

Transferências mais rápidas possíveis: com verificação por checksum

Filtre, renomeie e organize seus vídeos: durante a importação

Suporte integrado: para cartões OWC Atlas e leitores OWC

Juntas, essas integrações tornam o OffShoot não apenas uma das formas mais rápidas de fazer backup de mídia, mas também a mais confiável, garantindo a integridade dos cartões de câmeras e a continuidade dos fluxos de trabalho.

IBC2025:

A integração entre OWC Innergize e Hedge OffShoot será apresentada nesta semana na IBC2025, nos estandes da OWC: hall 7, estande 7.A60 (RAI Amsterdam, 12 a 15 de setembro) e da Hedge: estande 7 — 7.A32.

Sobre a Other World Computing (OWC)

Fundada em 1988, a Other World Computing (OWC®) é referência em soluções de armazenamento de alto desempenho, docks e cartões de memória, oferecendo às empresas e profissionais de vídeo, áudio e fotografia ferramentas para otimizar a performance e a confiabilidade de seus fluxos de trabalho de maneira integrada. Os produtos profissionais da OWC, armazenamento, expansão, cartões de mídia, docks, conectividade, aplicativos e acessórios, são projetados para durar, feitos por quem mais entende do assunto: criativos, empresas e consumidores. Para mais informações, acesse www.owc.com. Você também pode encontrar a OWC no LinkedIn e no X.

