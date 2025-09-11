-

G Squared en ROYC kondigen een strategisch technologiepartnerschap aan

STOCKHOLM--(BUSINESS WIRE)--ROYC, de toonaangevende internationale Platform-as-a-Service aanbieder voor alternatieve investeringen, en G Squared, een in de V.S. gevestigd risicokapitaalbedrijf dat investeert in categoriebepalende technologiebedrijven, kondigen met genoegen een strategisch partnerschap aan waarin ROYC zal optreden als technologie- en infrastructuurpartner van G Squared in Europa.

Dit partnerschap benadrukt de inzet van beide bedrijven om uitmuntende technologie in te zetten teneinde de ervaring van investeerders te verbeteren. ROYC’s platform zal G Squared een volledig digitale, modulaire oplossing verschaffen voor onboarding, uitvoering en portfoliobeheer afgestemd op het regelgevende en operationele landschap in Europa.

“We zijn enthousiast om met G Squared in zee te gaan — een bedrijf dat onze overtuiging deelt dat technologie de grondslag is om investeerders betere ervaringen te bieden. Het door innovatie aangedreven DNA van G Squared en hun langetermijnvisie maken van hen een ideale partner. We zijn dan ook trots om de infrastructuur te verschaffen die hun continue Europese groei zal ondersteunen,” verklaart Octavian Popescu, CEO van ROYC.

Richard Harris, Partner van G Squared, voegt hieraan toe: “We waren onder de indruk van het technologieaanbod van ROYC en hun grondige begrip van de Europese markten. Dit partnerschap is een belangrijke stap om onze investeringsstrategieën naar een ruimer publiek te brengen via een platform dat perfect inspeelt op onze standaarden wat schaalbaarheid, efficiëntie en investeerderservaring betreft.”

Over ROYC

ROYC is het toonaangevende Europese B2B-bedrijf gespecialiseerd in financiële technologie dat een volledig operationeel systeem voor particuliere markten aanbiedt, waarmee participatiemaatschappijen, banken, vermogensbeheerders en multi-family offices probleemloos toegang kunnen hebben tot particuliere investeringen, die kunnen verdelen en op schaal beheren. Nu particuliere markten uitbreiden, hebben financiële instellingen schaalbare oplossingen aangestuurd door technologie nodig om met complexiteit om te gaan, hun beheersactiviteiten te optimaliseren en uitzonderlijke klantenervaringen te bieden. ROYC combineert geavanceerde technologie gericht op particuliere markten met structurering op maat en investeringsoplossingen. Het intuïtieve, schaalbare platform vervangt handmatige processen door automatisering en toegang tot gegevens in realtime, waarmee de manier waarop investeringen in particuliere markten worden beheerd in de hele levenscyclus van fondsen wordt getransformeerd.

Over G Squared

G Squared is een internationaal risicokapitaalbedrijf dat met dynamische bedrijven samenwerkt tijdens hun volledige levenscyclus als aanbieder van complete kapitaaloplossingen en beoogt waarde te creëren voor bedrijven, investeerders, werknemers en andere belanghebbenden. Het bedrijf richt zich specifiek op investeringen in technologiebedrijven in groeifase en heeft sinds de oprichting in 2011 in meer dan 150 portfoliobedrijven geïnvesteerd. Voor meer informatie over G Squared en de portfolio van dit bedrijf, gaat u naar: www.gsquared.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Voor extra informatie of om een interview aan te vragen Mathias.leijon@roycgroup.com

Industry:

ROYC

Release Versions
EnglishSpanishGermanFrenchItalianDutch

Contacts

Voor extra informatie of om een interview aan te vragen Mathias.leijon@roycgroup.com

More News From ROYC

ROYC, Elvinger Hoss en GDA: Strategic Fund Architecture – Capturing the Next Wave of Private Capital

STOCKHOLM & LUXEMBURG--(BUSINESS WIRE)--Vandaag kondigde ROYC, samen met de vooraanstaande advocatenkantoren Elvinger Hoss en GDA, de publicatie aan van een gezamenlijke whitepaper, Strategic Fund Architecture – Capturing the Next Wave of Private Capital. Dit rapport biedt GP's (General Partners) en vermogensbeheerders een praktische roadmap om door Europa’s snel evoluerende landschap van fondsenstructurering en distributie te navigeren. Nu ELTIF 2.0 van kracht is geworden, de implementatie van...

ROYC en Partners Financial Group kondigen strategisch partnerschap aan voor het leveren van beleggingsoplossingen voor particuliere markten in Centraal- en Oost-Europa

STOCKHOLM--(BUSINESS WIRE)--ROYC, de toonaangevende aanbieder van beleggingskeuzes en -oplossingen voor de particuliere markt, ondersteund door Europa's toonaangevende technologieplatform, kondigt met trots aan dat het een strategisch partnerschap aangaat met Partners Financial Group, de belangrijkste financiële dienstverlener voor particulieren in Centraal- en Oost-Europa. Deze langetermijnsamenwerking heeft als doel bredere toegang te bieden tot wereldwijd toonaangevende particuliere beleggin...

Ardian en ROYC kondigen een partnerschap aan

STOCKHOLM--(BUSINESS WIRE)--ROYC, de toonaangevende internationale leverancier van Platform-as-a-Service voor alternatieve beleggingen, en Ardian, een van de grootste particuliere beleggingsmaatschappijen van Europa die $180 miljard aan AuM beheert en advies verleent, kondigen vandaag tevreden een partnerschap aan. ROYC zal optreden als een belangrijke partner voor Ardian in het snel groeiende segment van privévermogen in Europa. “We zijn trots om met Ardian samen te werken, gezien wij de overt...
Back to Newsroom