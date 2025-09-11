G Squared en ROYC kondigen een strategisch technologiepartnerschap aan

STOCKHOLM--(BUSINESS WIRE)--ROYC, de toonaangevende internationale Platform-as-a-Service aanbieder voor alternatieve investeringen, en G Squared, een in de V.S. gevestigd risicokapitaalbedrijf dat investeert in categoriebepalende technologiebedrijven, kondigen met genoegen een strategisch partnerschap aan waarin ROYC zal optreden als technologie- en infrastructuurpartner van G Squared in Europa.

Dit partnerschap benadrukt de inzet van beide bedrijven om uitmuntende technologie in te zetten teneinde de ervaring van investeerders te verbeteren. ROYC’s platform zal G Squared een volledig digitale, modulaire oplossing verschaffen voor onboarding, uitvoering en portfoliobeheer afgestemd op het regelgevende en operationele landschap in Europa.

“We zijn enthousiast om met G Squared in zee te gaan — een bedrijf dat onze overtuiging deelt dat technologie de grondslag is om investeerders betere ervaringen te bieden. Het door innovatie aangedreven DNA van G Squared en hun langetermijnvisie maken van hen een ideale partner. We zijn dan ook trots om de infrastructuur te verschaffen die hun continue Europese groei zal ondersteunen,” verklaart Octavian Popescu, CEO van ROYC.

Richard Harris, Partner van G Squared, voegt hieraan toe: “We waren onder de indruk van het technologieaanbod van ROYC en hun grondige begrip van de Europese markten. Dit partnerschap is een belangrijke stap om onze investeringsstrategieën naar een ruimer publiek te brengen via een platform dat perfect inspeelt op onze standaarden wat schaalbaarheid, efficiëntie en investeerderservaring betreft.”

Over ROYC

ROYC is het toonaangevende Europese B2B-bedrijf gespecialiseerd in financiële technologie dat een volledig operationeel systeem voor particuliere markten aanbiedt, waarmee participatiemaatschappijen, banken, vermogensbeheerders en multi-family offices probleemloos toegang kunnen hebben tot particuliere investeringen, die kunnen verdelen en op schaal beheren. Nu particuliere markten uitbreiden, hebben financiële instellingen schaalbare oplossingen aangestuurd door technologie nodig om met complexiteit om te gaan, hun beheersactiviteiten te optimaliseren en uitzonderlijke klantenervaringen te bieden. ROYC combineert geavanceerde technologie gericht op particuliere markten met structurering op maat en investeringsoplossingen. Het intuïtieve, schaalbare platform vervangt handmatige processen door automatisering en toegang tot gegevens in realtime, waarmee de manier waarop investeringen in particuliere markten worden beheerd in de hele levenscyclus van fondsen wordt getransformeerd.

Over G Squared

G Squared is een internationaal risicokapitaalbedrijf dat met dynamische bedrijven samenwerkt tijdens hun volledige levenscyclus als aanbieder van complete kapitaaloplossingen en beoogt waarde te creëren voor bedrijven, investeerders, werknemers en andere belanghebbenden. Het bedrijf richt zich specifiek op investeringen in technologiebedrijven in groeifase en heeft sinds de oprichting in 2011 in meer dan 150 portfoliobedrijven geïnvesteerd. Voor meer informatie over G Squared en de portfolio van dit bedrijf, gaat u naar: www.gsquared.com.

