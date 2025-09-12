Other World Computing et Hedge renforcent leur partenariat avec l’intégration d’OWC Innergize dans Hedge OffShoot

WOODSTOCK, Illinois et AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Other World Computing (OWC®), leader reconnu dans le domaine du stockage, de la mémoire, de la connectivité, des logiciels et des accessoires hautes performances qui permettent aux professionnels de la création et aux entreprises d’optimiser leurs performances, d’améliorer la fiabilité et de rationaliser leurs flux de travail, a annoncé aujourd’hui un partenariat élargi avec Hedge. Le logiciel Innergize™ d’OWC est désormais intégré à OffShoot, l’application phare de gestion et de sauvegarde des médias de Hedge, offrant aux professionnels de la création des flux de travail plus rapides, plus sûrs et plus fiables.

OffShoot est largement reconnu comme la norme industrielle en matière de déchargement et de sauvegarde de médias. Conçu pour macOS, il permet aux utilisateurs de créer simultanément plusieurs copies et archives vérifiées à partir de cartes, disques et autres supports, avec une vérification de la somme de contrôle pour garantir l’intégrité absolue des données. Grâce à cette intégration, les utilisateurs d’OffShoot peuvent désormais profiter de la capacité unique d’OWC Innergize à surveiller l’état des cartes, à effectuer des mises à jour du micrologiciel sur le terrain et à nettoyer les cartes mémoire OWC Atlas pour des performances optimales.

« Les professionnels de la création donnent le meilleur d’eux-mêmes lorsque leur technologie fonctionne parfaitement », déclare Larry O’Connor, fondateur et directeur général d’Other World Computing (OWC). « Les cartes mémoire et lecteurs OWC Atlas offrent déjà une fiabilité et des performances inégalées. En combinant cela avec la vitesse de pointe de Hedge OffShoot et les outils proactifs de surveillance de l’état et des performances d’OWC Innergize, nous offrons aux cinéastes, photographes et créateurs de contenu une confiance totale dans la sécurité de leurs séquences et la disponibilité permanente de leurs supports pour leur prochain projet. »

« Comme pour tout équipement, les gens prennent grand soin de leurs cartes mémoire », déclare Paul Matthijs, directeur général et cofondateur de Hedge. « Maintenant que la technologie Innergize d’OWC est entièrement intégrée à OffShoot, les créateurs peuvent effectuer leurs contrôles de santé et leur maintenance au moment où ils en ont le plus besoin, c’est-à-dire lorsqu’ils créent leurs sauvegardes. »

Détails de l’intégration :

OWC Innergize : garantit que les cartes mémoire OWC Atlas offrent toujours des performances et une fiabilité maximales grâce à trois fonctions clés :

Contrôle de santé : rapport vérifié de la durée de vie restante de la mémoire flash

Mise à jour sur le terrain : mises à jour du micrologiciel pour bénéficier des dernières vitesses et compatibilités

Nettoyage : suppression totale des données cachées pour éviter les pertes d’images lors de la capture vidéo ou en rafale

Hedge OffShoot : accélère le déchargement et la sauvegarde grâce à des fonctionnalités avancées :

Transferts les plus rapides possibles avec vérification de la somme de contrôle

Filtrage, renommage et tri des séquences pendant l’ingestion

Prise en charge transparente pour les cartes OWC Atlas et les lecteurs OWC

Ensemble, cette intégration fait d’OffShoot non seulement l’un des moyens les plus rapides de sauvegarder des médias, mais aussi le plus fiable, garantissant que les cartes des appareils photo restent en bon état et que les flux de travail ne soient pas interrompus.

IBC2025 :

L’intégration d’OWC Innergize et de Hedge OffShoot sera présentée cette semaine lors du salon IBC2025, sur le stand OWC : hall 7, stand 7.A60 (RAI Amsterdam, du 12 au 15 septembre) et sur le stand Hedge : hall 7, stand 7.A32.

À propos d’Other World Computing (OWC)

Fondée en 1988, Other World Computing ( OWC® ) est un chef de file reconnu dans le domaine des solutions de stockage, de stations d’accueil et de cartes mémoire haute performance, qui fournit aux professionnels de la production vidéo et audio, de la photographie et des affaires les outils nécessaires pour optimiser en toute fluidité la performance et la fiabilité de leurs flux de travail. Les solutions de stockage, d’extension, de cartes mémoire, de stations d’accueil et de connectivité d’OWC, ainsi que ses applications et accessoires de qualité professionnelle, sont conçus pour durer par ceux qui les utilisent : créatifs, entreprises et consommateurs. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.owc.com. OWC est également présente sur LinkedIn et X.

©2025 Other World Computing (OWC). Tous les autres noms de marques et de produits mentionnés dans cette annonce peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.