HTEC werkt samen met World Economic Forum

PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--HTEC, een wereldwijd digitaal engineering- en productontwikkelingsbedrijf heeft vandaag aangekondigd dat het zich aansluit bij het Centre for AI Excellence van het World Economic Forum (WEF). HTEC zal bijdragen aan de community met zijn expertise en innovatieve ideeën om de adoptie en innovatie van AI binnen zijn kernsectoren te bevorderen.

Het Centre for AI Excellence van het WEF brengt toonaangevende brancheorganisaties en experts bijeen om samen te werken aan het versnellen van de vooruitgang en de positieve impact van AI op economieën en samenlevingen te verhogen. Het doel is om op een rechtvaardige en mensgerichte manier het transformatieve potentieel te benutten, wat goed aansluit bij de principes en waarden van HTEC.

