Xylem y Amazon se asocian para realizar mejoras inteligentes en el sistema de abastecimiento de agua con el fin de ahorrar más de 1300 millones de litros al año en México

La tecnología avanzada en materia de abastecimiento de agua ayuda a la Ciudad de México y a Monterrey a reducir las fugas y mejorar el suministro de miles de residentes

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--Los residentes de Ciudad de México y Monterrey pronto disfrutarán de un suministro de agua más fiable, ya que ambas ciudades están llevando a cabo importantes mejoras en sus infraestructuras para ahorrar más de 1300 millones de litros de agua al año, lo que aliviará la presión derivada de la rápida urbanización y las persistentes condiciones de sequía que han puesto a prueba los sistemas locales de abastecimiento de agua.

Las dos ciudades están colaborando con la empresa internacional de tecnología hidráulica Xylem (NYSE: XYL) y Amazon (NASDAQ: AMZN) para implementar Xylem Vue, una plataforma de software avanzada que utiliza datos y análisis para detectar fugas, reducir las pérdidas de agua y mejorar el suministro de agua de los residentes.

