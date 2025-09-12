Other World Computing e Hedge rafforzano la loro partnership con l'integrazione di OWC Innergize in Hedge OffShoot

WOODSTOCK, Illinois e AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Other World Computing (OWC®), leader affidabile nei servizi di storage, memoria, connettività, software e accessori ad alte prestazioni che consentono ai professionisti del settore creativo e commerciale di ottimizzare le prestazioni, migliorare l'affidabilità e semplificare i flussi di lavoro, ha annunciato oggi il rafforzamento della partnership con Hedge. Il software OWC’s Innergize™ è ora integrato nell'applicazione di riferimento per la gestione e il backup dei media di Hedge, OffShoot, che offre ai professionisti del settore creativo flussi di lavoro più rapidi, sicuri e affidabili.

OffShoot è largamento riconosciuto come lo standard di settore per l'offload e il backup dei media.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.