Other World ComputingとHedge Deepen、提携を強化し「OWC Innergize」を「Hedge OffShoot」に統合

イリノイ州ウッドストック&アムステルダム--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 高性能ストレージ、メモリ、接続機器、ソフトウェア、およびアクセサリーの信頼できるリーダーであるOther World Computing（OWC®）は、クリエイティブ分野やビジネスのプロフェッショナルがパフォーマンスを最大化し、信頼性を高め、ワークフローを効率化できるよう支援しています。同社は、Hedgeとの提携拡大を発表しました。これにより、OWCのInnergize™ソフトウェアがHedgeの主力メディア管理およびバックアップ・アプリケーションであるOffShootに統合され、クリエイティブ分野のプロフェッショナルにより迅速で安全かつ信頼性の高いワークフローを提供します。

OffShootは、メディアのオフロードおよびバックアップにおける業界標準として広く認知されています。macOS向けに設計されており、ユーザーはカード、ドライブ、その他のメディアから同時に複数の検証付きコピーおよびアーカイブを作成でき、チェックサム検証によって完全なデータの整合性を保証します。この統合により、OffShootのユーザーは、カードの状態を監視し、フィールドでのファームウェア更新を行い、OWC Atlasメモリーカードを完全消去して最適なパフォーマンスを維持できるという、OWC Innergizeの独自機能も利用できるようになりました。

「クリエイティブ分野のプロフェッショナルは、テクノロジーが完璧に機能してこそ最高の仕事ができます」と、Other World Computing（OWC）の創業者兼最高経営責任者（CEO）であるラリー・オコナーは述べています。「OWC Atlasメモリーカードとリーダーは、すでに比類のない信頼性とパフォーマンスを提供しています。さらにHedge OffShootの業界をリードする速度と、OWC Innergizeの先進的なヘルスおよびパフォーマンスツールを組み合わせることで、私たちは映画製作者、写真家、コンテンツクリエイターに対し、映像の安全性と、常に次のプロジェクトに備えられるという揺るぎない確信を与えます。」

「他の機材と同じように、人々はカメラカードを大切に扱います」とHedgeのCEO兼共同創業者であるポール・マタイス氏は述べています。「OWCのInnergizeテクノロジーがOffShootに完全に統合されたことで、クリエイターは最も必要な時、つまりバックアップを取る時に、ヘルスチェックやメンテナンスを行えるようになりました。」

統合の詳細：

OWC Innergize：3つの主要機能によって、OWC Atlasメモリーカードが常に最大のパフォーマンスと信頼性を発揮することを保証します。

ヘルスチェック –フラッシュメモリーの残りの寿命を検証済みレポートで確認

フィールド・アップグレード – ファームウェアを最新の速度と互換性に維持

サニタイズ – 隠れたデータを完全に消去し、動画撮影や連写時のフレーム落ちを防止。

Hedge OffShoot：先進的な機能によってオフロードとバックアップを加速します。

チェックサム検証による可能な限り高速な転送

インジェスト中に映像のフィルタリング、名前変更、並べ替えを実行

OWC AtlasカードおよびOWCリーダーとのシームレスな互換性

この統合により、OffShootはメディアをバックアップする最速の方法の1つであるだけでなく、カメラカードの健全性を維持し、ワークフローが中断されないように保証する、最も信頼性の高いものとなります。

IBC2025:

OWC InnergizeとHedge OffShootの統合は、今週開催されるIBC2025のOWCブース（ホール7、ブース7.A60）（RAIアムステルダム、9月12～15日）およびHedgeブース（ホール7、7.A32）にて展示されます。

Other World Computing（OWC）について

1988年に設立されたOther World Computing（OWC®）は、高性能ストレージ、ドック、メモリーカード・ソリューションにおける信頼できるリーダーであり、映像や音声制作、写真、ビジネスに携わるプロフェッショナルに対し、ワークフローのパフォーマンスと信頼性を円滑に最大化するためのツールを提供しています。OWCのプロフェッショナル向けストレージ、拡張機器、メディアカード、ドック、接続機器、さらにアプリやアクセサリーは、クリエイター、企業、消費者といった実際のユーザーが長く使えるように設計されています。詳細については www.owc.com をご覧ください。OWCについてはLinkedInやXでもご覧いただけます。

©2025 Other World Computing (OWC)。本発表に記載されているその他のブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標または登録商標である場合があります。

