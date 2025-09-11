-

HTEC collabora con il Forum economico mondiale

HTEC porterà le competenze dell'intelligenza artificiale per contribuire alla trasformazione dell'industria e a risultati concreti

PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--HTEC, società di servizi di ingegneria e sviluppo di prodotti digitali, oggi ha annunciato di essere entrata a far parte del Centre for AI Excellence del Forum economico mondiale (World Economic Forum, WEF). HTEC contribuirà alla comunità attraverso le sue competenze e leadership di pensiero per aiutare a promuovere l'adozione dell'AI e l'innovazione dell'AI nelle sue industrie principali.

Il Centre for AI Excellence del WEF sta riunendo le organizzazioni e gli esperti di spicco del settore per collaborare alla promozione dello slancio e dell'impatto positivo che l'AI può avere nelle economie e nelle società. L'obiettivo è liberare il potenziale trasformativo in modo equo e incentrato sull'uomo, che ben si allinea con i principi e i valori di HTEC.

