Latent AI et Wind River collaborent pour faire progresser l’IA de pointe pour les systèmes critiques

PRINCETON, New Jersey et ALAMEDA, Californie--(BUSINESS WIRE)--Latent AI, leader des solutions d’IA en périphérie, et Wind River, société du groupe Aptiv et leader mondial dans la fourniture de logiciels pour la périphérie intelligente, ont annoncé aujourd’hui une coopération stratégique visant à accélérer la maturité de l’IA en périphérie afin d’apporter des capacités d’intelligence artificielle aux plateformes en périphérie en temps réel qui alimentent les infrastructures critiques dans tous les secteurs.

Cette collaboration combine les plateformes informatiques de pointe éprouvées de Wind River (VxWorks® , Wind River® Linux et eLxr™ Pro avec Latent AI Efficient Inference Platform (LEIP). Ensemble, ces technologies offrent une inférence d’IA haute performance, sécurisée et efficace en périphérie, adaptée aux environnements où le déterminisme, la fiabilité et l’efficacité énergétique sont essentiels. Cette solution intégrée AI-RTOS permet des opérations d’IA critiques, y compris des flux de travail sécurisés et certifiables, de la formation des modèles à leur déploiement, offrant un avantage opérationnel distinct à la périphérie tactique.

« Ce partenariat marque un tournant pour l’IA en périphérie, qui passe des projets pilotes à l’alimentation de systèmes critiques, des avions de chasse aux rovers martiens. Grâce au leadership éprouvé de Wind River dans le domaine des RTOS, nous transformons la manière dont l’IA s’intègre dans les infrastructures critiques. Ensemble, nous transformons fondamentalement la manière dont l’IA s’intègre dans l’épine dorsale des infrastructures critiques », déclare Jags Kandasamy, directeur général et cofondateur de Latent AI.

« L’avenir des systèmes intelligents sera défini par notre capacité à traiter et à exploiter efficacement les données à la périphérie. En combinant l’expertise de Wind River en matière de missions critiques et de périphérie avec la technologie d’optimisation de l’IA de Latent AI, nous équipons les organisations de systèmes basés sur l’IA qui permettent une prise de décision en temps réel, sécurisée et adaptative pour les environnements les plus exigeants », déclare Javed Khan, vice-président exécutif et président des logiciels, de la sécurité avancée et de l’expérience utilisateur chez Aptiv.

LEIP permet une prise de décision en temps réel en compressant les modèles d’IA jusqu’à 10 fois tout en conservant leur précision. Son pipeline MLOps sécurisé permet des mises à jour et des redéploiements rapides des modèles, offrant une adaptabilité inégalée dans des scénarios opérationnels dynamiques où les solutions traditionnelles basées sur le cloud ne suffisent pas. Cette collaboration comprend la première intégration complète de l’optimisation de l’IA de niveau entreprise avec la technologie RTOS éprouvée, établissant une nouvelle norme pour les systèmes intelligents en périphérie.

Grâce à la combinaison des plateformes périphériques de Wind River et des capacités de compression de modèles et de MLOps de Latent AI, les développeurs peuvent déployer des applications basées sur l’IA avec les mêmes normes de fiabilité et de certification que celles requises pour les industries critiques.

Leader du marché, VxWorks est le RTOS le plus fiable et le plus largement déployé de l’industrie pour les systèmes critiques qui doivent être sûrs et sécurisés. Premier RTOS commercial à prendre en charge les conteneurs conformes à l’Open Container Initiative (OCI), VxWorks permet aux entreprises de déployer rapidement de nouvelles capacités définies par logiciel. Plateforme Linux la plus avancée du secteur de l’embarqué, Wind River Linux aide les équipes à développer, déployer et exploiter des solutions embarquées robustes, fiables et sécurisées fonctionnant sur un système d’exploitation Linux spécialement conçu à cet effet. Wind River eLxr Pro apporte une prise en charge et une maintenance commerciales aux entreprises, en plus de la distribution communautaire eLxr dérivée de Debian, open source et de qualité professionnelle, afin d’aider les clients à adopter des solutions Linux évolutives, sécurisées et hautement fiables qui répondent aux défis complexes des déploiements du cloud à la périphérie.

L’annonce d’aujourd’hui s’appuie sur les initiatives précédemment annoncées par Wind River visant à étendre son écosystème d’IA en périphérie. Il s’agit notamment de collaborations avec DEEPX, une société leader dans le domaine des semi-conducteurs IA embarqués, afin de fournir une solution matérielle et logicielle conjointe pour l’IA de pointe de nouvelle génération ; SiMa.ai, une société spécialisée dans les MLSoC embarqués et centrés sur les logiciels, afin de fournir une solution matérielle et logicielle intégrée pour l’IA de pointe ; et Nota AI, un pionnier de l’optimisation de l’IA embarquée, afin de fournir une IA générative embarquée pour la pointe intelligente.

À propos de Latent AI

Latent AI fournit des solutions d’IA en périphérie qui permettent le déploiement rapide de capacités d’intelligence artificielle sur n’importe quel appareil. Fondée en 2018, la plateforme de développement de l’entreprise aide les organisations gouvernementales et commerciales à mettre en œuvre des solutions d’IA efficaces et sécurisées en périphérie. Les outils de Latent AI permettent aux développeurs de créer et de mettre à jour des modèles sécurisés et adaptatifs destinés à une utilisation sur le terrain ou en laboratoire, à la défense des services et aux clients commerciaux. Pour plus d’informations, rendez-vous sur latentai.com.

À propos de Wind River

Wind River est un leader mondial dans la création de logiciels pour la périphérie intelligente. Depuis plus de quarante ans, l'entreprise se distingue par son esprit d'innovation et son rôle de pionnier en intégrant ses solutions à des milliards d'appareils et de systèmes nécessitant les niveaux de sécurité, de sûreté et de fiabilité les plus élevés. Les logiciels et l'expertise de Wind River accélèrent la transformation numérique dans des secteurs stratégiques comme ceux de l'automobile, de l'aérospatiale, de la défense, de l'industrie, des technologies médicales et des télécommunications. L'entreprise offre un portefeuille complet, soutenu par des services professionnels de premier ordre, un support mondial exceptionnel et un vaste écosystème de partenaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Wind River à l'adresse suivante : www.windriver.com.

Wind River est une marque de commerce ou marque déposée de Wind River Systems Inc. et de ses sociétés affiliées. Les autres noms sont susceptibles d'être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

