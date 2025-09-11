RTL Luxemburg breidt het gebruik van Verimatrix-technologieën uit om Premier Auto Racing tegen piraterij te beschermen

AIX-EN-PROVENCE, Frankrijk & SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Regelgevend nieuws:

Verimatrix, (Euronext Parijs: VMX), een toonaangevende leverancier van beveiligingsoplossingen voor een veiligere verbonden wereld, heeft vandaag bekendgemaakt dat RTL Luxembourg, het grootste mediabedrijf van het land, het gebruik van Verimatrix-tools tegen piraterij verder heeft uitgebreid met de volledige Streamkeeper-oplossingssuite. Na de eerste implementatie van Streamkeeper Multi-DRM heeft RTL Luxembourg onlangs ook Counterspy, Deepscan en Watermarking geïmplementeerd. Deze nieuwste reeks krachtige tools in de sector helpen om de proactieve bescherming van de inkomsten uit motorsportcontent van RTL verder te versterken.

