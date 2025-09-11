G Squared y ROYC anuncian una colaboración tecnológica estratégica

ESTOCOLMO--(BUSINESS WIRE)--ROYC, el proveedor líder internacional de plataformas como servicio para inversiones alternativas, y G Squared, una empresa de capital riesgo con sede en Estados Unidos que invierte en empresas tecnológicas que definen categorías, se complacen en anunciar una alianza estratégica en la que ROYC actuará como socio tecnológico y de infraestructura de G Squared en Europa.

Esta asociación destaca el compromiso de ambas empresas de usar la mejor tecnología para mejorar la experiencia de los inversionistas. La plataforma de ROYC le dará a G Squared una solución modular y totalmente digital para la incorporación, ejecución y gestión de carteras, adaptada al contexto regulatorio y operativo de Europa.

«Nos complace asociarnos con G Squared, una empresa que comparte nuestra convicción de que la tecnología es la base para ofrecer una excelente experiencia a los inversores. El ADN innovador y la estrategia a largo plazo de G Squared la convierten en un socio ideal, y nos enorgullece proporcionar la infraestructura que favorecerá su crecimiento continuo en Europa», afirmó Octavian Popescu, director ejecutivo de ROYC.

Richard Harris, socio de G Squared, añadió: «Nos ha impresionado la tecnología de ROYC y su amplio conocimiento de los mercados europeos. Esta asociación es un paso clave para llevar nuestras estrategias de inversión a un público más amplio a través de una plataforma que cumple con nuestros estándares de adaptabilidad, eficiencia y experiencia para los inversores».

Acerca de ROYC

ROYC es la empresa europea líder en tecnología financiera B2B que ofrece un sistema operativo completo para mercados privados, lo que permite a las empresas de capital privado, bancos, gestores de patrimonios y oficinas multifamiliares acceder, distribuir y gestionar inversiones privadas a gran escala de forma fluida. A medida que los mercados privados se expanden, las instituciones financieras necesitan soluciones ampliables y basadas en la tecnología para gestionar la complejidad, optimizar las operaciones de los gestores y ofrecer una experiencia excepcional a los clientes. ROYC combina tecnología de vanguardia para mercados privados con soluciones de estructuración e inversión a medida. Su plataforma intuitiva y escalable sustituye los procesos manuales por la automatización y el acceso a datos en tiempo real, transformando la forma en que se gestionan las inversiones en mercados privados a lo largo de todo el ciclo de vida del fondo.

Acerca de G Squared

G Squared es una empresa internacional de capital riesgo que colabora con empresas dinámicas a lo largo de todo su ciclo de vida como proveedor integral de soluciones de capital, trabajando para crear valor para las empresas, los inversores, los empleados y otras partes interesadas. La empresa se centra en inversiones en empresas tecnológicas en fase de crecimiento y ha invertido en más de 150 empresas desde su fundación en 2011. Para obtener más información sobre G Squared y su cartera, visite: www.gsquared.com.

