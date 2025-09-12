Other World Computing und Hedge vertiefen ihre Partnerschaft mit der Integration von OWC Innergize in Hedge OffShoot

WOODSTOCK, Illinois & AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Other World Computing ( OWC®), ein vertrauenswürdiger Marktführer für leistungsstarke Speicher, Arbeitsspeicher, Konnektivität, Software und Zubehör, mit denen Kreative und Geschäftsleute ihre Leistung maximieren, die Zuverlässigkeit verbessern und Arbeitsabläufe optimieren können, gab heute eine erweiterte Partnerschaft mit Hedge bekannt. Die OWC-Software Innergize™ ist nun in die Flaggschiff-Anwendung von Hedge für Medienverwaltung und -sicherung, OffShoot, integriert und bietet Kreativen schnellere, sicherere und zuverlässigere Arbeitsabläufe.

OffShoot ist weithin als Industriestandard für Medienauslagerung und -sicherung anerkannt. Die für macOS entwickelte Anwendung ermöglicht es Benutzern, mehrere verifizierte Kopien und Archive von Karten, Laufwerken und anderen Medien gleichzeitig zu erstellen, wobei eine Prüfsummenüberprüfung für absolute Datenintegrität sorgt. Dank dieser Integration können OffShoot-Benutzer nun auch die einzigartigen Funktionen von OWC Innergize nutzen, um den Zustand von Karten zu überwachen, Firmware-Upgrades durchzuführen und OWC Atlas-Speicherkarten zu bereinigen, um eine optimale Leistung zu erzielen.

„Kreative Profis leisten ihre beste Arbeit, wenn ihre Technologie einwandfrei funktioniert“, sagte Larry O'Connor, Gründer und CEO von Other World Computing (OWC). „OWC Atlas-Speicherkarten und -Lesegeräte bieten bereits unübertroffene Zuverlässigkeit und Leistung. Durch die Kombination mit der branchenführenden Geschwindigkeit von Hedge OffShoot und den proaktiven Tools zur Überwachung des Zustands und der Leistung von OWC Innergize geben wir Filmemachern, Fotografen und Content-Erstellern die Gewissheit, dass ihr Filmmaterial sicher ist und ihre Medien immer für das nächste Projekt bereitstehen.“

„Wie bei jeder Ausrüstung pflegen die Menschen ihre Kamerakarten mit großer Sorgfalt“, so Paul Matthijs, CEO und Mitbegründer von Hedge. „Da die Innergize-Technologie von OWC nun vollständig in OffShoot integriert ist, können Kreative ihre Zustandsprüfungen und Wartungsarbeiten genau dann durchführen, wenn sie am dringendsten benötigt werden – nämlich beim Erstellen ihrer Backups.“

Details zur Integration:

OWC Innergize: Stellt sicher, dass OWC Atlas-Speicherkarten mit drei wichtigen Funktionen stets maximale Leistung und Zuverlässigkeit bieten:

Gesundheitscheck – Anzeige eines verifizierten Berichts über die verbleibende Lebensdauer des Flash-Speichers

Feld-Upgrade – Aktualisierung der Firmware für höchste Geschwindigkeit und Kompatibilität

Bereinigung – Vollständige Löschung versteckter Daten, um Bildausfälle während der Video- oder Serienbildaufnahme zu verhindern.

Hedge OffShoot: Beschleunigt das Auslagern und Sichern mit erweiterten Funktionen:

Schnellstmögliche Übertragungen – mit Prüfsummenverifizierung

Filtern, Umbenennen und Sortieren von Filmmaterial – während der Erfassung

Nahtlose Unterstützung – für OWC Atlas-Karten und OWC-Lesegeräte

Zusammen macht die Integration OffShoot nicht nur zu einer der schnellsten Möglichkeiten, Medien zu sichern, sondern auch zu einer der zuverlässigsten, da sichergestellt wird, dass die Kamerakarten in gutem Zustand bleiben und die Arbeitsabläufe nicht unterbrochen werden.

IBC2025:

Die Integration von OWC Innergize und Hedge OffShoot wird während der IBC2025 in dieser Woche am OWC-Stand vorgestellt: Halle 7, Stand 7.A60 (RAI Amsterdam, 12.-15. September) und am Hedge-Stand: Halle 7 — 7.A32 .

