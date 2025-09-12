Other World Computing与Hedge深化合作，将OWC Innergize集成至Hedge OffShoot

伊利诺伊州伍德斯托克和阿姆斯特丹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Other World Computing (OWC®)是高性能存储、内存、连接、软件和配件领域值得信赖的领导者，致力于赋能创意和商业专业人士实现性能最大化、提升可靠性并简化工作流程。该公司今日宣布与Hedge扩大合作。OWC的Innergize™软件现已集成至Hedge的旗舰媒体管理与备份应用程序OffShoot，为创意专业人士提供更快、更安全、更可靠的工作流程。

OffShoot被公认为媒体卸载和备份领域的行业标准。它专为macOS系统设计，支持用户从存储卡、驱动器和其他媒体同步创建多个经过验证的副本与存档，并通过校验和验证确保绝对数据完整性。通过此次集成，OffShoot用户现可同时利用OWC Innergize的独特功能以监控存储卡健康状态、执行现场固件升级，以及对OWC Atlas存储卡进行数据清理以实现最佳性能。

Other World Computing (OWC)创始人兼首席执行官Larry O’Connor表示：“只有在技术完美运行时，创意专业人士才能发挥最佳水平。OWC Atlas存储卡和读卡器已实现无与伦比的可靠性与性能。通过将其与Hedge OffShoot的行业领先速度，以及OWC Innergize的主动健康与性能工具相结合，我们为电影制作人、摄影师和内容创作者提供全方位保障，确保素材安全且媒体资源始终为下一个项目做好准备。”

Hedge首席执行官兼联合创始人Paul Matthijs表示：“就像对待任何装备一样，人们会精心保养相机存储卡。如今随着OWC的Innergize技术与OffShoot完全集成，创作者可在最需要时——即创建备份过程中——直接进行健康检查与维护。”

集成细节：

OWC Innergize：通过三大核心功能确保OWC Atlas存储卡始终实现最高性能与可靠性：

健康检查——查看经验证的剩余闪存寿命报告

现场升级——保持固件最新以实现最快速度与兼容性

数据清理——完全清除隐藏数据，防止视频拍摄或连拍时出现丢帧。

Hedge OffShoot：通过高级功能加速卸载与备份：

最快速度传输——附带校验和验证

素材筛选、重命名与排序——在导入过程中完成

无缝支持——兼容OWC Atlas存储卡与OWC读卡器

二者集成后，OffShoot不仅成为备份媒体的最快方式之一，更成为最可靠的解决方案，确保相机存储卡保持健康状态，工作流程持续不间断。

IBC2025：

OWC Innergize与Hedge OffShoot的集成方案将在本周的IBC2025展会期间展示，敬请莅临OWC展位：7号展馆7.A60展位（阿姆斯特丹RAI会展中心，9月12-15日）和Hedge展位：7号展馆7.A32展位。

关于Other World Computing (OWC)

成立于1988年的Other World Computing (OWC®)是高性能存储、扩展坞和存储卡解决方案领域值得信赖的领导者，为音视频制作、摄影和商业领域的专业人士提供各类工具，助力其以无缝方式实现工作流程性能与可靠性的最大化。OWC的专业级存储、扩展设备、媒体卡、扩展坞、连接产品及其应用程序和配件由创意人士、企业和消费者等实际用户参与设计，确保经久耐用。如需了解更多信息，请访问www.owc.com。另外，您也可以在LinkedIn和X上关注OWC。

©2025年Other World Computing (OWC)版权所有。本公告中包含的所有其他品牌和产品名称可能是其各自所有者的商标或注册商标。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。