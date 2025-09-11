CALGARY, Alberta--(BUSINESS WIRE)--

Alberta Heartland Railway (AHR), filiale de Genesee & Wyoming Canada, signe des accords avec Gasia Energy Corp. pour permettre à AHR de développer un terminal ferroviaire multiservices tiers au complexe énergétique prévu de Gasia dans le comté de Strathcona

Genesee & Wyoming Canada Inc. (G&W Canada) annonce ce jour que sa filiale, Alberta Heartland Railway Limited (AHR), a conclu divers accords avec Gasia Energy Corp. (Gasia), y compris la location à long terme de plus de 50 acres au complexe énergétique prévu de Gasia dans le comté de Strathcona, sur lequel AHR a l’intention de construire et d’exploiter un terminal ferroviaire multiservices pour desservir Gasia et d’autres clients d’AHR.

Situé à l'est de la rivière Saskatchewan Nord, sur la route 830, entre la route 15 et la route 560 du canton, le terminal proposé est situé à proximité de plusieurs des plus grandes installations industrielles de l'Alberta Industrial Heartland et est contigu aux lignes ferroviaires Canadien Pacifique Kansas City (CPKC) et Canadien National (CN). Une fois entièrement construit, le terminal comportera plusieurs voies de boucle et offrira aux clients le transport ferroviaire de marchandises, ainsi qu'une série d'autres services, y compris l'entreposage pour jusqu'à 1 200 wagons et le transbordement de wagon à camion.

«Après le lancement de Red Deer Railway, notre première ligne courte distance dans l’ouest du Canada, à la fin de l’année dernière, et la signature d’un contrat de commutation ferroviaire au complexe pétrochimique de Heartland plus tôt cette année, les transporteurs de l’Alberta Industrial Heartland reconnaissent la vaste expertise logistique de G&W Canada et notre engagement en faveur d’un service ferroviaire sûr, fiable et efficace », déclare Michael Miller, PDG de Genesee & Wyoming Inc. « Comme le marché mondial de l’énergie reste essentiel à la croissance économique, Gasia et d’autres transporteurs peuvent atteindre des clients à l’international, dans l’ensemble du Canada, et dans le reste de l’Amérique du Nord grâce à la connexion d’AHR à l’ensemble du réseau ferroviaire de marchandises nord-américain. »

« Gasia est heureux de s’associer à AHR et d’être son locataire-clé pour le chargement du bitume et d’autres produits du projet Gasia Homestead Diluent Recovery Unit (DRU) », déclare Samer Salameh, PDG de Gasia. «L’unité Homestead DRU permettra aux producteurs canadiens de livrer du brut lourd dans toute l’Amérique du Nord de manière sûre et efficace en utilisant le rail, et l’installation de chargement AHR offrira une occasion exceptionnelle de transborder et de transporter du bitume non dilué (Neatbit™) avec accès aux systèmes ferroviaires de classe I du CPKC et du CN. »

La construction du terminal d’AHR et de l’unité DRU de Gasia devrait se dérouler en plusieurs phases, sous réserve de la réception de diverses approbations.

Le terminal proposé et l’exploitation de fret connexe élargiraient l’empreinte de G&W Canada pour inclure 11 chemins de fer de ligne courte couvrant plus de 1 000 milles dans cinq provinces, des opérations indépendantes de réparation de wagons et de locomotives et une entreprise de services ferroviaires contractuels.

À propos de G&W Canada

Genesee & Wyoming Canada Inc. est une filiale de Genesee & Wyoming Inc. (G&W), qui possède ou loue plus de 100 chemins de fer de fret avec 4 000 employés desservant 2 000 clients en Amérique du Nord sur plus de 13 000 milles de voie. Les filiales et coentreprises de G&W fournissent également des services ferroviaires dans plus de 30 grands ports, des services de transport ferroviaire entre le sud-est des États-Unis et le Mexique, des services de transbordement et des services de commutation et de réparation de wagons industriels. G&W appartient à Brookfield Infrastructure Partners, L.P., basé de Toronto, ainsi qu'à GIC.

À propos de Gasia

Gasia Energy Corp. possède 204 acres de terrain à 2,5 kilomètres à l'ouest de Bruderheim, en Alberta. Gasia a reçu l'approbation de l'Alberta Energy Regulator (AER) pour construire et exploiter une unité de récupération des diluants (DRU) de 62 000 barils par jour. La DRU recevra du dilbit provenant d'installations situées dans l'Alberta Industrial Heartland et récupérera le diluant en vue de sa réutilisation. Le bitume non dilué sera chargé sur des wagons et expédié vers la côte du Golfe aux États-Unis et vers d'autres marchés au Canada et aux États-Unis.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.