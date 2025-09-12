Medicines Discovery CatapultとCrown Bioscienceが放射性医薬品の イノベーションに向けた戦略的グローバル提携を締結

サンディエゴ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- Medicines Discovery Catapult (MDC) と Crown Bioscience は、放射性医薬品を開発する企業向けに統合トランスレーショナル バイオロジー プラットフォームを提供するための戦略的なグローバル コラボレーションを構築しました。

放射性医薬品は、がんの診断と治療に効果的な化学元素の放射性同位体（ラジオアイソトープ（）を含む医薬品であり、その用途は拡大を続けています。放射性医薬品は、医学研究と治療の未来を急速に前進させるアプローチを提供し、患者様にとって画期的な進歩をもたらす可能性を秘めています。

腫瘍学において、放射性医薬品は治療用放射線を腫瘍に直接送達するため、より標的を絞った治療が可能になり、より効果的で、副作用も少なくなります。また、放射性医薬品は医用画像診断における放射性トレーサーとしても使用され、診断精度の向上と詳細な情報提供を可能にし、診断の改善に役立ちます。

MDC と Crown Bioscience の戦略的なグローバル コラボレーションは、放射線治療の進歩、新しい同位体の探索、標的薬剤の最適化など、放射性医薬品パイプライン全体にわたって企業をサポートします。

MDCとCrown Bioscienceの専門知識と技術プラットフォームの相互補完性を認識・活用し、放射性医薬品療法を評価するための統合的かつ臨床的に適切なプラットフォームへのアクセスを提供することで、世界中のライフサイエンス企業に価値を創造します。MDCは、細胞生物学、高解像度顕微鏡検査、放射化学、前臨床イメージング、質量分析、マルチオミクス組織解析の分野における専門知識と最先端技術をこのパートナーシップに持ち込み、放射性医薬品アセットの包括的な分析を可能にします。

この協力により、放射性医薬品がどのように作用するか、身体がどのように反応するか、そしてどれほど効果的であるかを迅速かつ確実に試験することが可能になります。これらはすべて、有望な薬剤候補を早期に特定し、臨床開発リスクを軽減する上で重要な要素です。

MDC と Crown Bioscience は、両社の専門知識を組み合わせて、承認された治療基準に基づく前臨床比較研究を実施し、規制当局の信頼を高め、医薬品開発者が治験薬申請を成功裏に準備できるようサポートします。

MDCとCrown Bioscienceは協力し、放射線治療薬を開発する企業に、完全に統合された前臨床ワークフローを提供します。より効率的な試験の実施、高品質なトランスレーショナルデータの生成、そして精密医療戦略のサポートを通じて、この提携は放射性医薬品の開発を加速し、患者様の転帰を改善します。

本日の発表について、Medicines Discovery Catapultの最高商務責任者であるFrancesca Sadler博士は次のように述べています。

「MDCは、世界トップクラスの放射化学能力とトランスレーショナルな一連のイメージング技術を含む、高度な前臨床医薬品発見施設を運営し、新しい放射性医薬品に対する高まる需要に応えています。」

「Crown Bioscienceとの提携により、MDCは既存のエンドツーエンドのトランスレーショナルバイオロジーサービスをさらに拡充することができます。両社の専門知識を組み合わせることで、放射性医薬品を開発する企業に包括的なプラットフォームが提供され、患者様の転帰を変革する可能性を秘めたこれらの新薬の開発を加速させることができます。」

Crown Bioscienceの最高経営責任者John Gu氏は次のように述べています。

「先進的な放射性医薬品は、がん治療のあり方を根本から変える可能性を秘めていますが、その開発を成功させるには、科学的に厳密かつ臨床的に意義のあるトランスレーショナルプラットフォームが必要です。MDCの放射化学およびイメージング技術と、Crown Bioscienceの前臨床腫瘍学の専門知識を組み合わせることで、この分野の企業にとって真に統合されたソリューションを創出します。この協業は、世界中の患者様に次世代の標的治療を迅速に届けるという、両社の共通のコミットメントを反映しています。」

MDCは、創薬をインパクトのある商業的ブレークスルーへと導くことに尽力する、英国の国立ライフサイエンスサービスです。比類のない放射化学の専門知識と、全身PETを含む一連のイメージング技術を駆使し、MDCは放射性医薬品の開発、評価、そしてその応用において先駆的な役割を果たしています。

Crown Bioscienceは、腫瘍学および免疫腫瘍学の発展に貢献する創薬、前臨床、トランスレーショナルリサーチのプラットフォームとサービスを提供するグローバルな受託研究機関です。業界をリードするトランスレーショナル前臨床モデルにおける専門知識により、有効性試験を可能にし、抗腫瘍活性の堅牢な評価を提供します。

放射性医薬品の前臨床創薬パイプラインを示す高解像度の図を添付します。Pharmaceutics 2023, 15(5), 1378 より抜粋

Medicines Discovery Catapult について

Medicines Discovery Catapult (MDC) は、新薬の発見を商業的ブレークスルーに変えることに注力する国立ライフ サイエンス サービスです。

MDCは、創薬の最前線において、起業家精神に富んだ科学者と協力し、あらゆる行動を有効活用できるよう尽力して​​います。彼らのアイデアを検証し、投資リスクを軽減し、得られた知見を業界にフィードバックすることで、生産性とインパクトの向上に貢献しています。

MDCは、創薬の専門知識、テクノロジー、洞察力、そして業界をリードするパートナーシップを独自に組み合わせることで、推進力を生み出します。満たされていない患者ニーズがある地域では、MDCはナショナルプログラムを通じてイノベーションを促進します。

MDCは300以上の組織と連携し、13億4000万ポンドを超える研究開発投資を獲得してきました。

MDCの創薬アプローチは、画期的なブレークスルーを生み出し、患者様の生活を向上させます。

その他情報：

Innovate UK Catapult Networkの一員

英国チェシャー州アルダリー・パークに拠点を置く

詳細については、https://md.catapult.org.uk/ をご覧ください

Crown Bioscienceについて

JSR Life Sciences傘下のCrown Bioscienceは、腫瘍学およびがん免疫における創薬とその開発を加速することに注力する世界的な医薬品開発業務委託機関(CRO)です。当社はバイオテクノロジー企業や製薬会社と提携し、前臨床研究、トランスレーショナルプラットフォーム、臨床試験サポートに及ぶ革新的で、カスタマイズされたソリューションを提供しています。「Hubrecht Organoid Technology」を使用して提供される約1,000個の腫瘍オルガノイドモデルの世界最大の市販患者由来異種移植（PDX）コレクションを活用し、35種類のがんを網羅した比類のない洞察を提供します。当社の専門知識は in vivo、in vitro、 ex vivo、in silico 手法などに及び、医薬品開発の全過程に広がる先進的なラボサービスで補完されます。さらに、当社の臨床履歴を備えた液体およびヒトバイオ試料の広範なバイオバンクは、腫瘍学の研究能力を強化します。米国、ヨーロッパ、アジア太平洋地域に11の最先端施設を運用している当社の研究施設は、米国病理学会（CAP）や国際標準化機構（ISO）による認定を含む、最も高い業界標準を満たしています。 詳細については、 www.crownbio.comを参照してください。