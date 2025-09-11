HTEC s'associe au Forum économique mondial

PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--HTEC, une compagnie internationale d'ingénierie numérique et de développement de produits, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait rejoint le Centre d'excellence en IA du Forum économique mondial (FEM). HTEC contribuera à la communauté grâce à son expertise et à son leadership éclairé afin de favoriser l'adoption et l'innovation en matière d'IA dans ses principaux secteurs d'activité.

Le Centre d'excellence en IA du WEF rassemble des organisations et des experts de premier plan du secteur afin de collaborer pour accélérer le rythme et renforcer l'impact positif que l'IA peut avoir sur les économies et les sociétés. Son objectif est de révéler le potentiel de transformation de manière équitable et centrée sur l'humain, ce qui correspond parfaitement aux principes et aux valeurs de HTEC.

En tant qu'organisation axée sur l'IA, HTEC allie une expertise technique approfondie à une vision stratégique. Elle permet aux organisations d'avoir confiance dans leurs déploiements technologiques et de passer rapidement du concept à la mise en œuvre. HTEC travaille en étroite collaboration avec sa clientèle mondiale afin de réduire la complexité, d'accélérer la création de valeur et d'exploiter pleinement le potentiel de l'IA.

Lawrence Whittle, Chief Strategy Officer, HTEC, a déclaré : « En participant au Centre d'excellence en IA du WEF, HTEC peut prendre part au débat mondial sur la transformation de l'IA. Cette technologie suscite beaucoup d'intérêt chez les chefs d'entreprise, ce qui entraîne souvent des attentes irréalistes. Mais elle ne peut pas transformer une entreprise à elle seule. Pour apporter une réelle valeur ajoutée, l'IA doit être mise en œuvre de manière réfléchie, en instaurant la confiance nécessaire à la créativité. Nous voulons partager cette vision et notre propre succès avec la communauté d'excellence en IA. Le WEF offre la plateforme idéale pour cela. »

Le Centre d'excellence en IA du WEF est guidé par trois priorités : accélérer l'innovation et l'adoption de l'IA à fort impact, préparer les pays et la société à l'ère de l'intelligence artificielle, et promouvoir des technologies fiables et une gouvernance efficace.

Grâce à ce travail, HTEC peut aider les cadres supérieurs à faire passer l'organisation de la phase d'expérimentation à celle de la production d'un retour sur investissement réel. Cela peut impliquer de mettre en évidence des cas d'utilisation et d'examiner de près les avantages, tout en montrant la direction à suivre pour fonctionner dans un nouvel environnement avec des processus métier basés sur l'IA.

À propos de HTEC

HTEC Group Inc. est un fournisseur mondial de services numériques stratégiques, de conception de logiciels et d'expertise en ingénierie, spécialisé dans les services financiers, les technologies médicales, l'automobile, les technologies de pointe, les télécoms et les logiciels et plateformes d'entreprise. HTEC a fait ses preuves en aidant les entreprises du Fortune 500 et en hypercroissance à résoudre des problèmes d'ingénierie complexes, à accroître les performances, à réduire les coûts et à réduire les délais de mise sur le marché. HTEC s'enorgueillit d'attirer les meilleurs talents et a choisi stratégiquement l'emplacement de ses plus de 20 centres d'excellence pour y parvenir.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.