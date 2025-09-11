RTL Luxembourg étend son déploiement des technologies Verimatrix afin de protéger ses programmes de compétitions automobiles

AIX-EN-PROVENCE, France & SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Verimatrix, (Euronext Paris : VMX, FR0010291245), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour le choix d'RTL Luxembourg, premier groupe médiatique du pays, de renforcer son utilisation des outils anti-piratage Verimatrix en intégrant désormais la suite complète de solutions Streamkeeper. Après avoir initialement déployé Verimatrix Streamkeeper Multi-DRM, RTL Luxembourg a récemment adopté les solutions Counterspy, Deepscan et Watermarking, un ensemble puissant de solutions de pointe permettant de renforcer encore davantage la protection proactive des revenus générés par les contenus automobiles de RTL.

En avril 2024, RTL Luxembourg avait annoncé avoir choisi Verimatrix Streamkeeper Multi-DRM afin de conserver le contrôle total de ses précieux actifs numériques tout en réduisant les coûts et la complexité technique inutile. Grâce aux fonctionnalités supplémentaires offertes par Verimatrix Counterspy, RTL Luxembourg renforce considérablement sa capacité à détecter en temps réel la distribution non autorisée de contenus, à déployer des contre-mesures personnalisables et automatisées, et à engager rapidement des actions supplémentaires.

Par ailleurs, avec la solution Verimatrix Deepscan, RTL Luxembourg bénéficie désormais d'outils avancés d'intelligence artificielle et d'analyses d'experts afin de garantir un niveau maximal de protection et de précision. Elle permet aux opérateurs de procéder à un scan complet des plateformes en ligne afin de repérer avec précision les éventuelles fuites de contenu, et de disposer d'outils parfaitement intégrés leur permettant d'engager rapidement les procédures juridiques nécessaires pour demander le retrait du contenu incriminé. Enfin, une troisième mesure de protection, la solution filigrane Verimatrix Watermarking, qui permet d'identifier la source de distribution, et de garantir la traçabilité de toute fuite de contenu, quel que soit le type d'appareil utilisé.

« Après avoir travaillé durant plus d'un an avec RTL Luxembourg, dans le cadre de l’utilisation de Streamkeeper Multi-DRM, c'est un honneur d'annoncer aujourd'hui une nouvelle collaboration encore plus étendue, visant à renforcer la lutte contre le piratage menée par RTL et de lui fournir des approches proactives et innovantes pour mettre fin au vol de contenu », a déclaré Maria Malinkowitsch, Director Product Management chez Verimatrix. « La combinaison unique de notre service haut de gamme, avec nos solutions primées Multi-DRM, Counterspy, Deepscan et Watermarking pour la protection des contenus permet à des entreprises comme RTL de se libérer des problèmes incessants d'intégration et des préoccupations liées à l'expérience client et nous positionne comme un véritable partenaire pour les entreprises qui misent sur la forte valeur ajoutée de leurs contenus. »

« Ne disposant que de quelques semaines avant la date limite d'intégration, l'équipe de Verimatrix, en collaboration avec la division IT de RTL Luxembourg, a fait preuve de flexibilité et de pragmatisme, offrant une aide immédiate, y compris pour résoudre certaines difficultés inhabituelles rencontrées au niveau de notre infrastructure technique. Grâce à une excellente communication et au soutien actif des experts en protection de contenu de Verimatrix, nous avons pu déployer l'ensemble de la suite Verimatrix Streamkeeper en un temps record », a déclaré Tom Weber, Chief Technical Officer chez RTL Luxembourg.

A propos de RTL Luxembourg

Chez RTL Luxembourg, notre mission quotidienne est d'informer et de divertir la population luxembourgeoise depuis nos différentes plates-formes. En tant que membre du groupe RTL, notre offre s'étend sur un grand nombre de supports médias, notamment la télévision, le streaming, la radio, les plates-formes numériques et les podcasts. Nous nous efforçons de proposer des sujets pertinents et captivants sur le Luxembourg et la Grande Région. Chaque jour, notre équipe de journalistes et de créateurs de contenu se consacre à ces sujets et leur donne vie sur les écrans, à l'antenne et sur nos diverses plateformes. Visitez le site www.rtl.lu.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX, FR0010291245) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d’aujourd’hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.