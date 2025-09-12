-

Other World Computing en Hedge versterken hun samenwerking met OWC Innergize-integratie in Hedge OffShoot

Nieuwe oplossing deze week te zien op IBC2025 bij de OWC-stand: hal 7, stand 7.A60

WOODSTOCK, Ill. & AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Other World Computing ( OWC®), een vertrouwde leider op het gebied van high-performance opslag, geheugen, connectiviteit, software en accessoires die creatieve en zakelijke professionals helpen maximale prestaties te leveren, betrouwbaarheid te verbeteren en processen te stroomlijnen, kondigt vandaag een uitgebreide samenwerking met Hedge aan. OWC’s Innergize™-software is nu geïntegreerd in OffShoot, de vlaggenschip mediamanagement- en back-upapplicatie van Hedge, die creatieve professionals snellere, veiligere en betrouwbaardere workflows levert.

OffShoot wordt algemeen erkend als de industriestandaard voor media-offloading en back-up.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

PR-contact:
Nicole Gorman
Gorman Communications, voor Other World Computing (OWC)
M: 508-397-0131
nicole.gorman@gormancommunications.com

Industry:

Other World Computing

Details
Headquarters: Woodstock, Illinois
CEO: Larry O'Connor
Employees: 200
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

PR-contact:
Nicole Gorman
Gorman Communications, voor Other World Computing (OWC)
M: 508-397-0131
nicole.gorman@gormancommunications.com

More News From Other World Computing

Samenvatting: Other World Computing introduceert nieuwe Thunderbolt 5 Dual 10GbE Network Dock naast zijn toonaangevende aanbod aan opslag- en connectiviteitsoplossingen op IBC2025

WOODSTOCK, Ill. & AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Other World Computing (OWC®), een vertrouwde leider in hoogwaardige opslag, geheugen, connectiviteit, software en accessoires waarmee creatieve en zakelijke professionals de prestaties kunnen maximaliseren, de betrouwbaarheid kunnen verbeteren en workflows kunnen stroomlijnen, heeft vandaag aangekondigd dat het zijn nieuwe OWC Thunderbolt 5 Dual 10GbE Network Dock, zal introduceren en zijn ongeëvenaarde aanbod aan opslag- en connectiviteitsoplossing...

OWC onthult nieuwe Jellyfish Studio en Envoy Ultra Thunderbolt 5 SSD op IBC2024

WOODSTOCK, Ill. & AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Other World Computing (OWC ®), een betrouwbare leider in het leveren van hoogwaardige, veilige en duurzame technologische oplossingen die de levensduur van Macs en pc's verbeteren en verlengen, heeft vandaag twee baanbrekende productlanceringen aangekondigd op de IBC2024 van dit jaar. Tijdens het evenement, dat plaatsvindt van 13 tot en met 16 september in het Auditorium Complex in de RAI in Amsterdam, onthult OWC zijn nieuwste innovaties: de nieuwe...
Back to Newsroom