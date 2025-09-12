Other World Computing與Hedge深化合作，將OWC Innergize整合至Hedge OffShoot

伊利諾州伍德斯托克和阿姆斯特丹--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Other World Computing (OWC®)是高效能儲存、記憶體、連接、軟體和配件領域值得信賴的領導者，致力於賦能創意和商業專業人士實現效能最大化、提升可靠性並簡化工作流程。該公司今日宣布與Hedge擴大合作。OWC的Innergize™軟體現已整合至Hedge的旗艦媒體管理與備份應用程式OffShoot，為創意專業人士提供更快、更安全、更可靠的工作流程。

OffShoot被公認為媒體解除安裝和備份領域的業界標準。它專為macOS系統設計，支援使用者從儲存卡、驅動器和其他媒體同步建立多個經過驗證的副本與存檔，並透過檢查碼驗證確保絕對資料完整性。透過此次整合，OffShoot使用者現可同時利用OWC Innergize的獨特功能以監控儲存卡健康狀態、執行現場韌體升級，以及對OWC Atlas儲存卡進行資料清理以實現最佳效能。

Other World Computing (OWC)創辦人兼執行長Larry O’Connor表示：「只有在技術完美運行時，創意專業人士才能發揮最佳水準。OWC Atlas儲存卡和讀卡器已實現無與倫比的可靠性與效能。透過將其與Hedge OffShoot業界首屈一指的速度，以及OWC Innergize的主動健康與效能工具相結合，我們為電影製作人、攝影師和內容創作者提供全方位保障，確保素材安全且媒體資源始終為下一個專案做好準備。」

Hedge執行長兼共同創辦人Paul Matthijs表示：「就像對待任何裝備一樣，人們會精心保養相機儲存卡。如今隨著OWC的Innergize技術與OffShoot完全整合，創作者可在最需要時——即建立備份過程中——直接進行健康檢查與維護。」

整合詳情：

OWC Innergize：透過三大核心功能確保OWC Atlas儲存卡始終實現最高效能與可靠性：

健康檢查——查看經驗證的剩餘快閃記憶體壽命報告

現場升級——保持韌體最新以實現最快速度與相容性

資料清理——完全清除隱藏資料，防止視訊拍攝或連拍時出現畫面遺失。

Hedge OffShoot：透過高階功能加快解除安裝與備份：

最快速度傳輸——附帶檢查碼驗證

素材篩選、重命名與排序——在導入過程中完成

順暢支援——與OWC Atlas儲存卡與OWC讀卡器相容

二者整合後，OffShoot不僅成為備份媒體的最快方式之一，更成為最可靠的解決方案，確保相機儲存卡保持健康狀態，工作流程持續不間斷。

IBC2025：

OWC Innergize與Hedge OffShoot的整合方案將在本周的IBC2025展覽會期間展示，敬請蒞臨OWC攤位：7號展館7.A60攤位（阿姆斯特丹RAI會展中心，9月12-15日）和Hedge攤位：7號展館7.A32攤位。

關於Other World Computing (OWC)

成立於1988年的Other World Computing (OWC®)是高效能儲存、擴充底座和儲存卡解決方案領域值得信賴的領導者，為影音製作、攝影和商業領域的專業人士提供各類工具，協助其以順暢方式實現工作流程效能與可靠性的最大化。OWC的專業級儲存、擴充裝置、媒體卡、擴充底座、連接產品及其應用程式和配件由創意人士、企業和消費者等實際使用者參與設計，確保經久耐用。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.owc.com。另外，您也可以在LinkedIn和X上關注OWC。

©2025年Other World Computing (OWC)版權所有。本公告中包含的所有其他品牌和產品名稱可能是其各自所有者的商標或注冊商標。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。