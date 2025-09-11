Xylem et Amazon s'associent pour moderniser les systèmes d'approvisionnement en eau et économiser plus de 1,3 milliard de litres par an au Mexique

MEXICO--(BUSINESS WIRE)--Les habitants de Mexico et de Monterrey bénéficieront bientôt d'un approvisionnement en eau plus fiable grâce à la mise en place, dans ces deux villes, d'améliorations infrastructurelles révolutionnaires qui permettront d'économiser plus de 1,3 milliard de litres d'eau par an. Cela permettra d'alléger la pression exercée par l'urbanisation rapide et les conditions de sécheresse persistantes qui ont mis à rude épreuve les réseaux d'approvisionnement en eau locaux.

Les deux villes travaillent en partenariat avec la société internationale de technologie de l'eau Xylem (NYSE : XYL) et Amazon (NASDAQ : AMZN) pour déployer Xylem Vue, une plateforme logicielle avancée qui utilise des données et des analyses pour détecter les fuites, réduire les pertes d'eau et améliorer l'approvisionnement en eau des habitants. Ces projets devraient permettre d'économiser plus de 800 millions de litres d'eau par an à Mexico et 560 millions de litres par an à Monterrey.

« Dans une région soumise à un stress hydrique, où chaque litre compte, récupérer plus d'un milliard de litres d'eau chaque année change la donne », a déclaré Jaime Barba, directeur général de Xylem Vue. « En collaboration avec Amazon et les services locaux d'approvisionnement en eau, nous utilisons les données pour fournir à ces villes des informations exploitables qui leur permettent de rendre l'approvisionnement en eau de leur communauté plus résilient et plus sûr. »

À Mexico, où 9 millions de personnes dépendent du réseau municipal d'approvisionnement en eau, jusqu'à 40 % de l'eau peut être perdue à cause de fuites dans les canalisations avant même d'atteindre les robinets. Pour remédier à ce problème, la nouvelle technologie gère la pression en temps réel, réduisant les fuites et s'adaptant à la demande sans solliciter les canalisations, et localise de manière proactive les fuites, ce qui facilite leur réparation rapide.

En mettant en œuvre ces solutions en partenariat avec Amazon et Xylem, les services publics de Mexico et de Monterrey optimisent leurs investissements dans les infrastructures, contribuant ainsi à garantir un approvisionnement en eau plus abordable et plus fiable pour leurs communautés. Un rapport récent de Xylem et Global Water Intelligence a révélé que les systèmes d'eau intelligents peuvent réduire jusqu'à 20 % le coût de la résilience urbaine face à la sécheresse.1

« Cet investissement historique d’Amazon et la technologie de pointe de Xylem répondent à l’un des problèmes les plus pressants de notre ville, a déclaré Ricardo Alberto Munguía Alfaro, sous-secrétaire aux opérations et à l’efficacité des infrastructures hydrauliques, SEGIAGUA (Secrétariat de la gestion intégrale de l’eau de Mexico). Ce partenariat démontre comment la collaboration et l’innovation entre le secteur public et le secteur privé peuvent avoir un impact concret sur la gestion de l’eau en milieu urbain. Ensemble, nous construisons un avenir plus durable et plus résilient face aux enjeux liés à l’eau pour Mexico. »

À Monterrey, le projet étend le déploiement déjà couronné de succès de Xylem Vue à deux nouveaux quartiers, dont l'un dessert des résidents à faibles revenus particulièrement vulnérables aux interruptions d'approvisionnement. Monterrey utilisera également un système avancé de détection des fuites, permettant une réponse et une réparation plus rapides en cas de perte d'eau.

« Ce projet innovant de conservation de l'eau arrive à un moment crucial pour notre ville », a déclaré Eduardo Ortegon Williamson, directeur adjoint de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey. « L'approche technologique visant à réduire les pertes d'eau démontre que les partenariats public-privé peuvent avoir un impact immédiat sur les habitants, en particulier dans les communautés vulnérables les plus touchées par la pénurie d'eau. »

Le partenariat avec Xylem s'inscrit dans le cadre des efforts plus larges d'Amazon en matière de gestion de l'eau. Ces nouveaux projets font partie des plus de 30 projets de recharge en eau annoncés par Amazon à l'échelle internationale qui, une fois achevés, devraient permettre de restituer plus de 14 milliards de litres d'eau chaque année.

En collaborant, les deux entreprises montrent comment les infrastructures d'IA peuvent se développer de manière responsable tout en améliorant la sécurité hydrique.

« Nous sommes conscients que la lutte contre la pénurie d'eau nécessite une action collaborative à l'échelle internationale », a déclaré Rubén Mugártegui, directeur général d'AWS Mexico. « Notre investissement témoigne de notre engagement qui va au-delà de la simple maintenance des installations : nous travaillons main dans la main avec les municipalités et les organisations locales afin de créer des solutions durables pour les communautés que nous desservons. »

À propos de Xylem

Xylem (NYSE : XYL) est une entreprise mondiale de solutions pour l’eau, classée au Fortune 500, qui accompagne ses clients et les communautés dans la construction d’un monde plus sûr sur le plan hydrique. Portée par l’expertise et la diversité de ses 23 000 collaborateurs, Xylem a réalisé un chiffre d’affaires de 8,6 milliards de dollars en 2024, en optimisant la gestion de l’eau et des ressources grâce à l’innovation technologique. Rendez-vous sur www.xylem.com pour en savoir plus et nous aider à résoudre les problèmes liés à l'eau.

