Andersen Consulting étend ses capacités en Asie-Pacifique avec l’ajout de VDB Loi

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting a choisi d’élargir ses compétences au Cambodge, au Vietnam et au Laos en ajoutant VDB Loi à son offre de conseil en fiscalité et en droit. Dirigé par Jean Loi, directeur général, également directeur général d’Andersen au Cambodge et au Vietnam, VDB Loi a été fondé en 2012 en tant que cabinet de conseil fiscal et juridique. Il collabore avec Andersen Global depuis 2021.

Avec l’ajout de sa gamme complète de services de conseil, VDB Loi devient membre d’Andersen Consulting et propose désormais des solutions complètes en matière de stratégie d’entreprise, d’intelligence artificielle, de transformation technologique et de cybersécurité. Le cabinet peut ainsi compléter sa plateforme fiscale et juridique existante.

« Nous faisons partie de la famille Andersen depuis plusieurs années et nous reconnaissons la valeur et la synergie que cette approche multidisciplinaire apporte à nos clients », a déclaré Jean Loi. « Dans le contexte économique actuel, il ne suffit plus d’être un cabinet fiscal ou juridique, car une offre de services unique ne permet pas de répondre efficacement à l’ensemble des besoins de nos clients. La plateforme mondiale d’Andersen offre un soutien consultatif de haut niveau à la nouvelle génération, différent des modèles de services professionnels traditionnels. »

Mark L. Vorsatz, président mondial et chef de la direction d’Andersen, a confié pour sa part : « L’ajout de VDB Loi nous permet de conserver un avantage concurrentiel sur le marché. Leur expertise en conseil vient compléter notre présence régionale et permet à nos clients de bénéficier d’une gamme de services multidimensionnelle incluant un accompagnement fiscal, juridique et consultatif. Cela correspond à notre vision globale, qui est de fournir un service intégré et transparent à l’échelle mondiale. »

Andersen Consulting est un cabinet de conseil international qui propose une gamme complète de services dans les domaines de la stratégie d’entreprise, des affaires, de la technologie et de la transformation basée sur l’intelligence artificielle, ainsi que des solutions en matière de ressources humaines. Présent dans plus de 600 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs, Andersen Consulting s’intègre au modèle de service multidimensionnel d’Andersen Global, offrant une expertise de classe mondiale dans les domaines des services-conseils, de la fiscalité, du droit, de l’estimation et de la mobilité internationale, le tout via une plateforme mondiale comptant plus de 20 000 professionnels à travers le monde. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l’intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs basés dans le monde entier.

