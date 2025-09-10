Mobileum et Telkomsel s’associent pour fournir des informations exploitables et évolutives, basées sur l’intelligence artificielle, aux entreprises indonésiennes

CUPERTINO, Californie--(BUSINESS WIRE)--Mobileum Inc. (« Mobileum »), l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d’analyse et de réseau, et PT Telekomunikasi Selular (« Telkomsel »), le premier fournisseur de services de télécommunications numériques en Indonésie et en Asie du Sud-Est, ont annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique visant à fournir des solutions à fort impact, basées sur l’IA et les données, qui aideront les entreprises indonésiennes à stimuler leur croissance, à favoriser l’innovation et à améliorer leur efficacité opérationnelle.

Ce partenariat combine l’expertise de Mobileum dans la transformation d’informations télécoms massives et complexes en informations multidimensionnelles en temps réel basées sur l’IA avec le leadership de Telkomsel dans la transformation numérique de l’Indonésie. En tirant parti des services B2C centrés sur le client et des offres B2B innovantes de Telkomsel, notamment l’IoT et les données massives, cette collaboration favorise l’innovation intersectorielle. Ensemble, les deux sociétés fourniront aux entreprises, notamment aux fournisseurs de SuperApp et aux plateformes de services numériques, les informations nécessaires pour personnaliser les expériences, optimiser l’engagement et se développer efficacement sur un marché dynamique.

Créer de la valeur pour les entreprises indonésiennes

Les entreprises clientes auront accès à des informations commerciales en temps réel, à des analyses comportementales et à des modèles commerciaux flexibles, fournis par le biais de solutions responsables et basées sur des informations pertinentes qui soutiennent la prise de décisions stratégiques et s’alignent sur les normes évolutives en matière de gouvernance des données.

Les domaines d’intérêt initiaux comprennent :

Des informations sur les parts de marché des applications de VTC, de livraison de repas, de véhicules électriques et de services bancaires mobiles

Des analyses comportementales sur les plateformes vidéo, de commerce électronique, de voyage, de santé et d’éducation

Le profilage des utilisateurs de domotique et de haut débit pour les services numériques de nouvelle génération

« Les entreprises d’aujourd’hui, en particulier les acteurs du numérique tels que les fournisseurs de SuperApp, ont besoin d’informations multidimensionnelles en temps réel pour rester en tête », déclare Raja Hussain, directeur des recettes de Mobileum. « Grâce à ce partenariat, Telkomsel exploite le moteur d’analyse alimenté par l’IA de Mobileum pour traiter les informations issues des données télécoms dans un environnement contrôlé et sécurisé, garantissant ainsi le respect total des principes locaux de souveraineté des données, ce qui aide les entreprises à améliorer l’engagement, à comparer les performances et à offrir des expériences plus personnalisées. »

« Chez Telkomsel, nous nous engageons à accélérer l’écosystème numérique indonésien en fournissant aux entreprises les solutions innovantes et efficaces dont elles ont besoin pour prospérer », déclare Alfian Manullang, vice-président des solutions de données et des services financiers numériques chez Telkomsel. « Ce partenariat renforce notre capacité à fournir des informations opportunes, basées sur l’IA, qui aident les entreprises à innover plus rapidement, à fonctionner plus efficacement et à découvrir de nouvelles opportunités de croissance durable. En combinant notre leadership dans la construction d’une société numérique inclusive et compétitive avec les capacités d’analyse avancées de Mobileum, nous offrons une valeur mesurable qui donne du pouvoir aux entreprises d’aujourd’hui tout en contribuant à façonner un avenir numérique plus radieux pour l’Indonésie. »

Fondé sur la plateforme DNA de Mobileum

Cette collaboration s’appuie sur la plateforme Deep Network Analytics (DNA) de Mobileum, qui utilise des modèles d’apprentissage automatique et d’analyse géographique pour révéler la valeur cachée des données réseau des opérateurs. Conçue pour éclairer la prise de décision stratégique, la plateforme DNA fournit des informations granulaires en temps réel sur le comportement des clients, les tendances du marché et l’engagement des applications. Mobileum DNA permet aux entreprises de lancer des campagnes ciblées, d’identifier de nouvelles opportunités de revenus et d’établir des partenariats numériques, tout en respectant les normes de confidentialité des données et en maximisant le retour sur investissement marketing.

À propos de Mobileum Inc.

Mobileum est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'analyse des télécommunications pour l'itinérance, le réseau central, la sécurité, la gestion des risques, les tests de connectivité nationaux et internationaux et l'intelligence client. Plus de 1 000 clients font confiance à sa plateforme d'intelligence active, qui fournit des solutions d'analyse avancées, permettant aux clients de connecter un réseau approfondi et une intelligence opérationnelle à des actions en temps réel qui augmentent le chiffre d'affaires, améliorent l'expérience client et réduisent les coûts. Basée dans la Silicon Valley, Mobileum possède des bureaux à travers le monde, en Australie, en Allemagne, en Grèce, en Inde, au Japon, au Portugal, à Singapour, au Royaume-Uni et aux Émirats arabes unis.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.mobileum.com/.

À propos de Telkomsel

Telkomsel est le premier fournisseur de services de télécommunications numériques de la région. Il s’engage à donner à la société indonésienne les moyens d’être hautement compétitive et à créer un avenir radieux en fournissant une connectivité, des services innovants et de qualité supérieure, ainsi que des solutions pour tous, chaque foyer et chaque entreprise, ouvrant ainsi toutes les possibilités. Conformément à l’esprit de numérisation de l’Indonésie, Telkomsel agit en tant que plus grand fournisseur de services de convergence, élargissant constamment son réseau 4G qui couvre désormais 97 % de la population. En tant que pionnier de la commercialisation de la 5G en Indonésie, Telkomsel affirme sa position d’opérateur 5G leader et le plus étendu avec plus de 3 000 unités BTS 5G. Telkomsel met également en œuvre les dernières technologies, en utilisant une implémentation de bout en bout du réseau autonome basé sur l’intelligence artificielle (IA), afin d’améliorer la qualité du service et l’expérience client, tout en continuant à développer des services numériques tels que le mode de vie numérique, la publicité numérique, les solutions d’entreprise numériques et l’Internet des objets. Au cours de ses 30 ans d’histoire, Telkomsel exploite aujourd’hui plus de 280 434 BTS, desservant plus de 158,4 millions de clients mobiles et plus de 10 millions de clients haut débit fixe (IndiHome) dans tout le pays. Dans le cadre de son engagement en faveur d’opérations durables, Telkomsel adhère aux principes ESG afin d’avoir un impact positif sur son écosystème. Pour plus d’informations et pour le service client, rendez-vous sur www.telkomsel.com, suivez-nous sur Facebook à l’adresse facebook.com/Telkomsel, sur Twitter « X » @telkomsel et sur Instagram @telkomsel, ou connectez-vous à notre assistant virtuel via l’application MyTelkomsel.

