Mobileum und Telkomsel wollen in Zusammenarbeit skalierbare, KI-gestützte Einblicke für indonesische Unternehmen bereitstellen

CUPERTINO, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--Mobileum Inc. („Mobileum“), ein führender globaler Anbieter von Analyse- und Netzwerklösungen, und PT Telekomunikasi Selular („Telkomsel“), der führende Anbieter von digitalen Telekommunikationsdiensten in der Region Indonesien und Südostasien, haben heute eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben, in deren Rahmen sie wirkungsvolle, KI-basierte Lösungen anbieten werden, die indonesische Unternehmen dabei unterstützen, Wachstumspotenziale zu erschließen, Innovationen voranzutreiben und ihre betriebliche Effizienz zu steigern.

Die Partnerschaft vereint die Expertise von Mobileum bei der Transformation von umfangreichen, komplexen Telekommunikationsdaten in multidimensionale Echtzeit-KI-Erkenntnisse mit der Führungsrolle von Telkomsel bei der Förderung der digitalen Transformation Indonesiens. Durch Einsatz der kundenorientierten B2C-Dienste und innovativen B2B-Angebote von Telkomsel, einschließlich IoT und Big Data, wird die Zusammenarbeit sektorübergreifende Innovationen vorantreiben. Gemeinsam werden sie Unternehmen, einschließlich SuperApp-Anbieter und digitale Serviceplattformen, mit den erforderlichen Informationen ausstatten, um Erfahrungen zu personalisieren, das Engagement zu steigern und in einem dynamischen Markt effektiv zu skalieren.

Wertschöpfung für indonesische Unternehmen

Unternehmenskunden werden Zugang zu Echtzeit-Marktinformationen, Verhaltensanalysen und flexiblen Geschäftsmodellen erhalten. Diese werden durch verantwortungsvolle, auf Erkenntnissen basierende Lösungen bereitgestellt, die die strategische Entscheidungsfindung unterstützen und Konformität mit den sich weiterentwickelnden Standards der Datenverwaltung gewährleisten.

Zu den ersten Schwerpunktbereichen gehören:

Informationen zum Marktanteil von Apps für Fahrdienstvermittlung, Lebensmittellieferung, EV und Mobile Banking

Verhaltensanalysen über verschiedene Video-E-Commerce-, Reise-, Gesundheits- und Bildungsplattformen hinweg

Smart Home und Breitband-Nutzer-Profiling für digitale Dienste der nächsten Generation

„Unternehmen, vor allem Digital-First-Player wie SuperApp-Anbieter, benötigen heutzutage multidimensionale Echtzeit-Einblicke, um wettbewerbsfähig zu bleiben“, erklärte Raja Hussain, Chief Revenue Officer von Mobileum. „Telkomsel setzt im Rahmen dieser Partnerschaft die KI-gestützte Analyse-Engine von Mobileum ein, um Telekommunikationsdaten in einer kontrollierten und sicheren Umgebung zu verarbeiten. So wird sichergestellt, dass die lokalen Datenschutzbestimmungen strikt eingehalten werden, was Unternehmen dabei unterstützt, das Engagement zu steigern, die Leistung zu benchmarken und personalisiertere Erlebnisse zu bieten.“

„Das Ziel unserer Arbeit bei Telkomsel ist es, das digitale Ökosystem Indonesiens voranzutreiben. Dazu statten wir Unternehmen mit den innovativen und wirkungsvollen Lösungen aus, die sie benötigen, um erfolgreich zu sein“, erklärte Alfian Manullang, Vice President Data Solutions and Digital Financial Services bei Telkomsel. „Diese Partnerschaft stärkt unsere Fähigkeit, zeitnah KI-gestützte Erkenntnisse bereitzustellen, mit denen Unternehmen Innovationen schneller vorantreiben, effizienter arbeiten und neue Möglichkeiten für nachhaltiges Wachstum erschließen können. Indem wir unsere führende Rolle beim Aufbau einer inklusiven, wettbewerbsfähigen digitalen Gesellschaft mit den fortschrittlichen Analysefunktionen von Mobileum kombinieren, können wir einen messbaren Mehrwert bieten, der die Unternehmen von heute stärkt und gleichzeitig dazu beiträgt, eine rosigere digitale Zukunft für Indonesien zu gestalten.“

Unterstützt durch die DNA-Plattform von Mobileum

Die Zusammenarbeit baut auf der Deep Network Analytics (DNA)-Plattform von Mobileum auf, die maschinelles Lernen und Geoanalyse-Modelle einsetzt, um den versteckten Wert, der in den Netzwerkdaten von Betreibern verborgen ist, freizusetzen. DNA wurde entwickelt, um die strategische Entscheidungsfindung zu unterstützen, und liefert in Echtzeit detaillierte Einblicke in das Kundenverhalten, Markttrends und die Nutzung von Anwendungen. Mit DNA von Mobileum können Unternehmen zielgerichtete Kampagnen starten, neue Umsatzmöglichkeiten identifizieren und digitale Partnerschaften eingehen – bei gleichzeitiger Einhaltung der Datenschutzstandards und Maximierung der Marketing-Kapitalrendite.

Über Mobileum Inc.

Mobileum ist ein führender Anbieter von Telecom Analytics-Lösungen für Roaming, Kernnetzwerk, Sicherheit, Risikomanagement, heimisches und internationales Testen der Konnektivität sowie Customer Intelligence. Mehr als 1.000 Kunden verlassen sich auf seine Active Intelligence Plattform. Diese bietet erweiterte Analysen, wodurch Kunden tiefe Netzwerk- und Betriebsanalysen mit Echtzeit-Aktionen verbinden können, was den Umsatz steigert, das Kundenerlebnis verbessert und die Kosten verringert. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich im Silicon Valley und darüber hinaus unterhält Mobileum global Niederlassungen in Deutschland, Australien, Griechenland, Indien, Japan, Portugal, Singapur, dem UK und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Erfahren Sie mehr unter https://www.mobileum.com/.

Über Telkomsel

Telkomsel ist der führende Anbieter von digitalen Telekommunikationsdiensten in der Region. Das Unternehmen möchte mit seiner Arbeit die indonesische Gesellschaft in die Lage versetzen, wettbewerbsfähig zu sein. Durch die Bereitstellung von Konnektivität, innovativen und hochwertigen Diensten sowie Lösungen für alle Menschen, Haushalte und Unternehmen möchte Telkomsel außerdem seinen Beitrag leisten, um eine strahlende Zukunft zu gestalten und alle Möglichkeiten zu erschließen. Ganz im Sinne des Ziels, Indonesien zu digitalisieren, baut Telkomsel als größter Konvergenzdienstleister sein 4G-Netzwerk kontinuierlich aus, das mittlerweile 97 % der Bevölkerung erreicht. Als Pionier der 5G-Kommerzialisierung in Indonesien unterstreicht Telkomsel seine Position als führender und expansivster 5G-Betreiber mit mehr als 3.000 5G-BTS-Einheiten. Telkomsel setzt zudem auf die neueste Technologie und nutzt die End-to-End-Implementierung eines autonomen Netzwerks auf Basis künstlicher Intelligenz (KI), um die Servicequalität und das Kundenerlebnis zu verbessern. Gleichzeitig entwickelt das Unternehmen digitale Dienste wie Digital Lifestyle, Digital Advertising, Digital Enterprise Solutions und das Internet der Dinge weiter. Telkomsel blickt auf eine 30-jährige Firmengeschichte zurück und betreibt mittlerweile mehr als 280.434 BTS, die über 158,4 Millionen Mobilfunkkunden und mehr als 10 Millionen Festnetz-Breitbandkunden (IndiHome) im ganzen Land versorgen. Telkomsel hat sich zu nachhaltigem Wirtschaften verpflichtet und orientiert sich an den ESG-Prinzipien, um einen positiven Einfluss auf sein Ökosystem zu nehmen. Für weitere Informationen und um Kontakt mit unserem Kundenservice aufzunehmen, besuchen Sie bitte www.telkomsel.com, folgen Sie uns auf Facebook unter facebook.com/Telkomsel, Twitter „X” @telkomsel und Instagram @telkomsel oder verbinden Sie sich mit unserem virtuellen Assistenten über die MyTelkomsel-App.

