Llama Group : Winamp for Creators s’associe à la chanteuse belge de renom Typh Barrow pour une collaboration digitale complète

Winamp for Creators – la plateforme tout-en-un conçue pour simplifier la vie des artistes et des professionnels de la musique en regroupant les outils et services essentiels pour la gestion musicale et l’optimisation des revenus – annonce sa première collaboration en services digitaux avec l’artiste belge largement reconnue Typh Barrow.

Après une pause de deux ans, l’auteure-compositrice Typh Barrow revient avec Close to Me, un titre pop-soul sensuel et envoûtant, empreint de passion. Récompensée par deux albums certifiés Or (RAW, Aloha), Typh a conquis le public grâce à sa voix puissante et sa présence scénique magnétique. Avec une nouvelle tournée prévue début 2026, ce retour marque la renaissance très attendue de l’une des voix les plus emblématiques de Belgique.

Dans le cadre de cette collaboration, Winamp for Creators devient le partenaire digital principal et privilégié du prochain projet de Typh Barrow. Le partenariat repose sur une stratégie digitale à 360° visant à construire, gérer, promouvoir et monétiser à la fois la musique et la fanbase.

Parmi les services proposés : distribution musicale mondiale, un site internet nouvelle génération avec CRM fans et outils de monétisation, ainsi que des fonctionnalités marketing avancées incluant des campagnes pre-save, du Playlisting et de la publicité digitale ciblée.

Thierry Ascarez, Chief Business Officer de Winamp, déclare : « En collaborant avec une artiste reconnue comme Typh Barrow, nous voulons démontrer qu’avec Winamp for Creators, tout artiste dans le monde peut accéder à une suite complète d’outils et de services pour développer sa carrière. Dans un paysage digital fragmenté, l’efficacité et l’intégration sont essentielles – et c’est précisément ce que nous offrons. Winamp est fier et reconnaissant de travailler main dans la main avec l’équipe de Typh. »

Guillaume Collard, manager de Typh Barrow, ajoute : « Pour le retour de Typh, nous cherchions un partenaire solide, capable de combiner innovation, efficacité et engagement des fans. Winamp for Creators nous offre une plateforme et des services parfaitement adaptés à nos besoins : un écosystème complet pour gérer ses sorties et renforcer le lien avec les fans à travers le monde. »

Alexandre Saboundjian, CEO de Winamp, conclut : « Winamp for Creators est conçu pour aider les artistes à prospérer comme de véritables entreprises. Aujourd’hui, dans l’industrie musicale, les artistes et les professionnels ont perdu le contrôle, contraints de jongler avec de multiples outils et services dispersés sur différentes plateformes. Cette complexité rend la gestion de leur contenu de plus en plus difficile. Pour la première fois, une plateforme unique agrège tout ce dont ils ont besoin dans une expérience fluide. Notre collaboration avec Typh Barrow incarne cette vision et illustre l’avenir de la gestion des artistes. »

Prochain Rendez-vous

31 Octobre 2025 – Publication des résultats S1 2025

À propos de Winamp – www.winamp.com

Winamp redéfinit l’expérience musicale en créant une plateforme innovante qui renforce le lien entre les artistes et leurs fans. Nous fournissons des outils puissants permettant aux créateurs de gérer leur musique, d’élargir leur audience et de maximiser leurs revenus, tout en offrant une expérience d’écoute fluide grâce au Winamp Player.

Winamp for Creators est notre plateforme dédiée, conçue pour offrir aux artistes musicaux tout ce dont ils ont besoin pour réussir. Des outils de monétisation aux services de gestion musicale, elle regroupe les ressources essentielles permettant aux créateurs de prendre en main leur carrière.

A propos de Llama Group

Llama Group est une société pionnière et leader dans l’industrie de la musique digitale. Fort d’un savoir-faire étendu couvrant de nombreux secteurs d’activité, le groupe possède la plateforme iconique Winamp, la société de gestion de droits d’auteur Bridger et la société de licences musicales Jamendo.

Llama Group a pour ambition de construire le futur de l’industrie musicale en investissant de manière soutenue dans de nombreuses solutions innovantes, ainsi que dans le talent et les compétences des personnes qui aiment la musique.

Le groupe défend les valeurs de ses marques : empowerment (donner le pouvoir à ses utilisateurs), access (accès), simplicity (simplicité), and fairness (équité).

Winamp a pour vision un monde où les artistes et leurs fans sont connectés comme jamais auparavant au travers d’une plate-forme musicale de pointe.

La mission de Bridger est de supporter les auteurs-compositeurs en leurs offrant une solution simple et innovante pour collecter leurs droits.

Jamendo permet aux artistes indépendants de générer des revenus supplémentaires au travers de licences commerciales.

Enfin, Hotmix offre un bouquet de plus de soixante radios digitales thématiques et gratuites.