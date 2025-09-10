-

Mobileum e Telkomsel collaborano per offrire informazioni approfondite scalabili su base AI per le aziende indonesiane

La collaborazione accelera l'innovazione del servizio digitale e presenta nuove opportunità commerciali per le aziende con analisi all'avanguardia

CUPERTINO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Mobileum Inc. (“Mobileum”), un fornitore leader globale di soluzioni di analisi e di rete, e PT Telekomunikasi Selular (“Telkomsel”), il fornitore leader di servizi di telecomunicazioni digitali in Indonesia e nel Sud-est asiatico, oggi hanno annunciato una collaborazione strategica per fornire soluzioni di intelligenza artificiale guidate dai dati ad alto impatto che aiutano le imprese indonesiane a promuovere la crescita, favorire l'innovazione e migliorare l'efficienza operativa.

La collaborazione unisce le competenze di Mobileum nella trasformazione di informazioni approfondite derivate da enormi quantità di dati complessi nell'ambito delle telecomunicazioni in conoscenze di AI in tempo reale e multidimensionali e la leadership di Telkomsel nel guidare la trasformazione digitale dell'Indonesia.

