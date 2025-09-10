Xsolla Web Shop en Singular werken samen om platformonafhankelijk LTV en ROAS-meetoplossingen te leveren

LOS ANGELES & SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, een mondiaal bedrijf dat spellen verkoopt en ontwikkelaars helpt om hun spellen te lanceren, te laten groeien en hiermee inkomsten te genereren, kondigde vandaag een nieuwe mobielgerichte Server-to-Server-integratie (S2S) aan met Singular, een toonaangevend platform voor marketinganalyse en -attributie. De integratie brengt mobiele marketinggegevens samen met consumentengerichte webaankopen waardoor ontwikkelaars de campagneresultaten en spelerswaarde nauwkeuriger dan ooit tevoren kunnen meten.

Ontwikkelaars van mobiele spellen richten zich op webshops om hun inkomstenstromen naast app stores uit te breiden, maar er blijft één aanhoudende uitdaging: hoe deze transacties buiten het platform verbinden met uitgaven voor mobiele marketing. De integratie van Xsolla Web Shop + Singular S2S sluit deze kloof door webaankopen als toerekenbare gebeurtenissen te behandelen waardoor ontwikkelaars echte Return on Advertising Spend (ROAS) krijgen en evenals uitgebreide inzichten in Lifetime Value (LTV).

Belangrijkste voordelen van de integratie van Xsolla Web Shop + Singular S2S:

Zowel mobiele als webaankopen vastleggen als onderdeel van één funnel

Inkomsten rechtstreeks koppelen aan gebruikersacquisitie en re-engagement campagnes

Het volledige LTV-plaatje laten zien voor transacties via de app en de webshop

Met deze integratie worden aankopen via de webshop verstuurd naar server-to-server gebeurtenissen van Singular, en daarna teruggekoppeld naar de juiste installatiebron of re-engagement campagne. Dit biedt groeiteams één vertrouwde kijk op prestaties op alle platformen.

“We hebben meer dan 600 mobiele webshops gelanceerd en gezien hoe ontwikkelaars om praktische gegevens vragen die inkomsten genereren via het internet koppelen aan mobiele marketing," zei Berkley Egenes, Hoofd Marketing en Groei bij Xsolla, "Onze nieuwe S2S-integratie met Singular levert die ontbrekende link waardoor teams de duidelijkheid krijgen die nodig is om hun webshopstrategieën met vertrouwen te optimaliseren en op te schalen.

“Ons doel bij Singular is altijd al geweest om complexe gegevens te vereenvoudigen en dit praktisch te maken voor groeiteams," zei Gadi Eliashiv, CEO en mede-oprichter bij Singular. "Door samen te werken met Xsolla geven we ontwikkelaars zichtbaarheid over de hele funnel om hun ROI te meten en hun inkomsten op elk platform te maximaliseren."

Kom meer te weten over de S2S-integratie voor Xsolla Web Shop en Singular op: https://xsolla.pro/singular

Over Xsolla

Xsolla is een wereldwijd handelsbedrijf met een robuuste en krachtige set tools en services speciaal ontworpen om de uitdagingen van de videogame-industrie op te lossen. Van indie tot AAA werken bedrijven samen met Xsolla om hen te helpen bij het financieren, distribueren, op de markt brengen en te gelde maken van hun games. Xsolla gelooft in de toekomst van videogames en is vastbesloten om kansen samen te brengen en makers voortdurend met nieuwe middelen te ondersteunen. Xsolla is gevestigd en geregistreerd in Los Angeles, Californië, en opereert als merchant of record. Het bedrijf heeft meer dan 1500 gameontwikkelaars geholpen om meer spelers te bereiken en hun bedrijf wereldwijd te laten groeien. Met meer manieren om te verdienen en te winnen, hebben ontwikkelaars alles wat ze nodig hebben om van het spel te genieten.

Ga voor meer informatie naar xsolla.com

Over Singular

Singular is het enige platform voor end-to-end marketingattributie en -analyse dat echte ROI mogelijk maakt voor alle marketingkanalen. We transformeren complexe marketinggegevens in praktische inzichten door campagnegegevens van duizenden kanalen met apparaatoverschrijdende attributiegegevens samen te brengen. Toonaangevende merken zoals LinkedIn, Nike, WB Games, en Rovio vertrouwen op Singular om iedere marketinguitgave te maximaliseren, een einde te maken aan verkwiste uitgaven en een hogere gebruikersretentie te bevorderen. Met superieure ROI-rapportage, geavanceerde fraudepreventie, capaciteiten voor gebruikersbetrokkenheid en ongeëvenaarde gegevenstoegang kunnen verkopers snellere groei bevorderen met slimmere inzichten.

Kom meer te weten op: singular.net

