Andersen Consulting amplia le proprie capacità nella regione Asia-Pacifico con VDB Loi

Andersen Consulting amplia le proprie risorse in Cambogia, Vietnam e Laos grazie alle capacità di consulenza che VDB Loi integra alla sua offerta attuale in ambito tributario e legale. Sotto la guida del direttore generale Jean Loi, che riveste anche il ruolo di direttore generale per Andersen in Cambogia e Vietnam, VDB Loi è stata fondata nel 2012 come società di consulenza tributaria e legale e collabora con Andersen Global dal 2021.

Con l'aggiunta della sua suite completa di servizi di consulenza, VDB Loi è ora un membro di Andersen Consulting, e offre soluzioni complete negli ambiti di strategia aziendale, IA, trasformazione tecnologica e sicurezza informatica per integrare la sua piattaforma fiscale e legale esistente.

"Da diversi anni facciamo parte della famiglia Andersen e siamo consapevoli del valore e della sinergia offerti ai nostri clienti da questa strategia multidisciplinare", ha affermato Jean. "Nell'attuale panorama commerciale, non è sufficiente essere solo uno studio tributario o uno studio legale, dato che la singola offerta non copre in modo efficace le esigenze aziendali complessive dei nostri clienti. La piattaforma globale di Andersen valorizza l'assistenza in ambito di consulenza per la nuova generazione, che si differenzia dai modelli di servizi professionali tradizionali."

Il presidente globale e CEO di Andersen, Mark L. Vorsatz, ha aggiunto: "L'integrazione di VDB Loi ci consente di mantenere un margine competitivo sul mercato. Le loro competenze in ambito di consulenza integrano la nostra presenza attuale nella regione e offrono ai clienti una suite multidimensionale di servizi che includono assistenza tributaria, legale e di consulenza. Ciò è in linea con la nostra più ampia idea di offerta di un servizio integrato e fluido a livello globale."

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una gamma completa di servizi: strategia commerciale, operazioni commerciali, tecnologia e trasformazione IA nonché soluzioni riguardanti il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizi multidimensionale di Andersen Global, offrendo competenza ineguagliata per consulenze e questioni di mobilità universale, fiscali, legali e riguardanti valutazioni tramite una piattaforma globale che si appoggia a oltre 20.000 professionisti ed è presente in più di 600 sedi attraverso le imprese che ne fanno parte e società collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice che offre soluzioni di consulenza attraverso le proprie imprese e società collaboratrici in tutto il mondo.

