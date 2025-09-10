Xsolla Web Shop y Singular se unen para ofrecer soluciones multiplataforma de medición del LTV y ROAS

LOS ANGELES Y SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, una empresa internacional dedicada al comercio de videojuegos que ayuda a los desarrolladores a lanzar, hacer crecer y monetizar sus juegos, ha anunciado hoy una nueva integración de servidor a servidor (S2S) centrada en los dispositivos móviles con Singular, una plataforma líder en análisis de marketing y atribución. La integración unifica los datos de marketing móvil con las compras web directas al consumidor, lo que permite a los desarrolladores medir el rendimiento de las campañas y el valor de los jugadores con mayor precisión que nunca.

A medida que los creadores de juegos para móviles recurren cada vez más a las tiendas web para ampliar sus fuentes de ingresos más allá de las tiendas de aplicaciones, surge un reto: cómo vincular esas transacciones fuera de la plataforma con el gasto en marketing móvil. La integración de Xsolla Web Shop + Singular S2S reduce esta brecha al tratar las compras en la tienda web como eventos atribuibles, lo que proporciona a los desarrolladores información real sobre el retorno de la inversión publicitaria (ROAS) y el valor de vida útil (LTV) completo.

Ventajas clave de la integración entre Xsolla Web Shop y Singular S2S:

Captura de compras móviles y web como parte de un único canal

Vínculo directo de los ingresos con las campañas de adquisición y captación de usuarios

Revelación del panorama completo del valor de vida útil (LTV) en las transacciones de la aplicación y la tienda web

Con esta integración, las compras realizadas en la tienda web se transmiten a Singular como eventos de servidor a servidor y, a continuación, se asignan al origen de instalación correcto o a la campaña de captación. Esto proporciona a los equipos de crecimiento una visión única y fiable del rendimiento en todas las plataformas.

«Tras haber lanzado más de 600 tiendas web móviles, hemos observado que los desarrolladores demandan datos procesables que conecten la monetización web con el marketing móvil», afirma Berkley Egenes, director de Marketing y crecimiento de Xsolla. «Nuestra nueva integración S2S con Singular proporciona ese punto de unión que faltaba, lo que permite a los equipos optimizar y ampliar sus estrategias de tiendas web con confianza».

«Nuestro objetivo en Singular siempre ha sido simplificar los datos complejos y hacerlos útiles para los equipos de crecimiento», afirmó Gadi Eliashiv, director ejecutivo y cofundador de Singular. «Al asociarnos con Xsolla, ofrecemos a los desarrolladores la visibilidad completa del canal que necesitan para medir el retorno de la inversión y maximizar los ingresos en todas las plataformas».

Más información sobre la integración S2S para Xsolla Web Shop y Singular en: https://xsolla.pro/singular

Acerca de Xsolla

Xsolla es una empresa de comercio global que ofrece herramientas y servicios robustos para ayudar a los desarrolladores a resolver los desafíos inherentes a la industria de los videojuegos. Desde las empresas independientes hasta las AAA, todas se asocian con Xsolla para poder financiar, distribuir, comercializar y monetizar sus juegos. Xsolla está convencida de que los videojuegos son el futuro y por eso, está decidida a cumplir su misión de reunir oportunidades y poner continuamente nuevos recursos a disposición de los creadores. Constituida en Los Ángeles, California, y con sede central en esa ciudad, Xsolla opera como comerciante registrado y ha ayudado a más de 1500 desarrolladores de videojuegos a llegar a más jugadores y ampliar sus negocios en todo el mundo. Con más vías para obtener beneficios y formas de ganar, los desarrolladores tienen todo lo necesario para disfrutar del juego.

Para obtener más información, visite: xsolla.com

Acerca de Singular

Singular es la única plataforma integral de atribución y análisis de marketing que revela el verdadero retorno de la inversión en todos los canales de marketing. Transformamos datos de marketing complejos en información útil al unificar los datos de campañas de miles de canales con datos de atribución entre dispositivos. Marcas líderes como LinkedIn, Nike, WB Games y Rovio confían en Singular para maximizar cada dólar invertido en marketing, eliminar el gasto innecesario y aumentar la retención de usuarios. Con informes de ROI de calidad superior, prevención avanzada del fraude, capacidades de interacción con los usuarios y una accesibilidad de datos sin igual, los profesionales del marketing pueden finalmente acelerar el crecimiento con información más precisa.

Más información en singular.net

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.