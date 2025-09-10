-

Verimatrix en Velocix bundelen krachten in strijd tegen CDN-piraterij

Gecombineerde client- en serverside technologie stopt CDN-leeching en verlaagt leveringskosten

AIX-EN-PROVENCE, Frankrijk & SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Verimatrix, (Euronext Parijs: VMX), marktleider in het voorzien van de moderne, verbonden wereld van mensgerichte beveiliging, heeft vandaag een strategische samenwerking aangekondigd met Velocix, de toonaangevende leverancier van carrier-grade CDN-software op de markt. Het doel is om streamingproviders te helpen piraterij te bestrijden, betaalde video-abonnementen te stimuleren en CDN-kosten te verlagen. Dit gezamenlijke initiatief biedt streamingproviders de middelen om ongeoorloofd gebruik van CDN-capaciteit door derden te detecteren, te blokkeren en te voorkomen.

CDN-leeching, waarbij ongeautoriseerde gebruikers content rechtstreeks van het netwerk consumeren zonder ervoor te betalen, is een cruciale en kostbare uitdaging voor videodienstverleners.

