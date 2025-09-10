-

Mobileum與Telkomsel達成合作，為印尼企業提供可擴充的AI驅動洞察

該合作透過先進分析加快數位服務創新，釋放企業新商機

加州庫比蒂諾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球首屈一指的分析和網路解決方案供應商Mobileum Inc. (“Mobileum”)與印尼及東南亞地區首屈一指的數位電信服務提供者PT Telekomunikasi Selular (“Telkomsel”)今日宣布建立策略性合作夥伴關係，將攜手提供高影響力的AI資料驅動解決方案，協助印尼企業釋放成長潛力、推動創新並提升營運效率。

該合作融合了Mobileum在將海量複雜電信資料洞察轉化為即時多維AI洞察方面的專業能力，以及Telkomsel在推動印尼數位化轉型中的領導地位。透過利用Telkomsel客戶至上的B2C服務和創新B2B產品（包括物聯網和巨量資料），雙方的合作將賦能跨產業創新。兩家公司將共同為企業（包括超級應用程式供應商和數位服務平台）提供智慧工具，使其能夠在動態市場中實現體驗個人化和使用者互動最佳化並有效擴充業務。

為印尼企業創造價值

企業客戶將獲得即時市場情報、行為分析和靈活的商業模式——這些都透過負責任的洞察驅動解決方案提供，以支援策略決策並符合不斷發展的資料治理標準。

初期重點領域包括：

  • 網約車、食品配送、電動汽車和行動銀行應用程式的市場佔有率洞察
  • 視訊、電商、旅遊、健康和教育平台的行為分析
  • 針對下一代數位服務的智慧家庭和寬頻使用者檔案

Mobileum營收長Raja Hussain表示：「當今企業，尤其是超級應用程式供應商等數位優先企業，需要即時多維洞察來保持領先地位。透過此次合作，Telkomsel利用Mobileum的AI驅動分析引擎，在受控且安全的環境中處理電信資料洞察，確保完全符合本地資料主權原則，協助企業改善使用者互動、衡量績效並提供更加個人化的體驗。」

Telkomsel資料解決方案和數位金融服務副總裁Alfian Manullang表示：「在Telkomsel，我們致力於透過為企業提供蓬勃發展所需的創新且具有影響力的解決方案，加快印尼數位生態系統的發展。此次合作強化了我們提供及時的AI資料驅動洞察的能力，從而協助企業更快創新、更高效營運並發現永續成長的新機會。透過將我們在建構包容的競爭性數位社會方面的領導地位與Mobileum的先進分析能力相結合，我們正在提供可衡量的價值，在為當今企業賦能的同時，協助塑造印尼更光明的數位未來。」

由Mobileum的DNA平台提供支援

此次合作植基於Mobileum的Deep Network Analytics (DNA)平台，該平台利用機器學習和地理分析模型釋放營運商網路資料的隱藏價值。DNA平台旨在為策略決策提供依據，可針對客戶行為、市場趨勢和應用程式參與度提供精細的即時洞察。Mobileum DNA使企業能夠啟動定向行銷活動、辨識新的營收機會並建立數位合作夥伴關係——同時遵循資料隱私標準並最大化行銷投資報酬。

關於Mobileum Inc.

Mobileum是一家領先的電信分析解決方案提供商，其解決方案涵蓋漫遊、核心網路、安全、風險管理、國內外連接測試以及客戶見解等領域。超過1000家客戶依賴其主動智慧平台，該平台系統先進的分析解決方案，使客戶能夠將深度網路和營運智慧與即時行動相結合，從而增加營收、改善客戶體驗並降低成本。Mobileum總部位於硅谷，在全球設有辦公室，包括澳洲、德國、希臘、印度、日本、葡萄牙、新加坡、英國和阿拉伯聯合大公國。

如欲瞭解更多資訊，請造訪 https://www.mobileum.com/

關於Telkomsel

Telkomsel是東南亞地區首屈一指的數位電信服務提供者，致力於透過為每個人、每個家庭和每個企業提供連接、創新的卓越服務與解決方案，賦能印尼社會提升競爭力並創造光明未來，從而開啟所有可能性。秉承印尼數位化精神的Telkomsel是最大的融合服務提供者，持續擴充其4G網路，目前該網路已涵蓋全國97%的人口。身為印尼5G商業化的先驅，Telkomsel以超過3000個5G基地台的部署，鞏固其首屈一指且涵蓋最廣的5G營運商的地位。Telkomsel還採用最新技術，利用端對端實施的人工智慧(AI)驅動自主網路，提升服務品質和客戶體驗，同時持續開發數位生活型態、數位廣告、數位企業解決方案和物聯網等數位服務。經過30年的發展，Telkomsel目前營運超過280,434個基地台，為全國超過1.584億行動客戶和1000多萬固定寬頻(IndiHome)客戶提供服務。在永續營運承諾方面，Telkomsel遵循ESG原則，為其生態系統創造正向影響。如欲取得更多詳細資訊及客戶服務，請造訪www.telkomsel.com，在Facebook (facebook.com/Telkomsel)、Twitter “X” @telkomsel和Instagram @telkomsel上關注我們，或透過MyTelkomsel應用程式聯絡我們的虛擬助手。

