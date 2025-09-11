Andersen Consulting zwiększa zdolności w regionie Azji i Pacyfiku wraz z dołączeniem kancelarii VDB Loi jako firmy członkowskiej

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting pogłębia zdolności w Kambodży, Wietnamie i Laos dzięki rozszerzeniu aktualnej oferty w zakresie usług podatkowych i prawnych o zdolności konsultingowe kancelarii VDB Loi. Kancelaria, którą założył dyrektor zarządzający Jean Loi będący zarazem dyrektorem zarządzającym Andersen i Cambodia and Vietnam, powstała w 2012 roku jako firma świadcząca usługi podatkowe i prawne, a od 2021 r. współpracuje z Andersen Global.

Dzięki dodaniu jej pełnego pakietu usług konsultingowych VDB Loi jest obecnie firmą członkowską Andersen Consulting oferującą kompleksowe rozwiązania w dziedzinie strategii biznesowej, AI, transformacji technologicznej i cyberbezpieczeństwa jako uzupełnienie aktualnej platformy usług podatkowych i prawnych.

– Od kilku lat należymy do rodziny Andersen i cenimy sobie wartość i synergię płynące z tego multidyscyplinarnego podejścia dla klientów – powiedział Jean. – W obecnym kontekście biznesowym nie wystarczy jedynie świadczyć usługi podatkowe lub być wyłącznie kancelarią prawną, ponieważ jednorodna oferta usług nie jest w stanie efektywnie zaspokoić kompleksowych potrzeb biznesowych klientów. Globalna platforma Andersen wznosi wsparcie oparte na doradztwie na nowy poziom na potrzeby nowego pokolenia, a tym samym odróżnia się od tradycyjnych modeli profesjonalnych usług.

– Dodanie VDB Loi jako firmy członkowskiej pozwala nam zachować przewagę konkurencyjną na rynku. Wiedza konsultingowa firmy dopełnia naszą obecność w regionie i zapewnia klientom wielowymiarowy pakiet usług obejmujący wsparcie podatkowe, prawne oraz doradztwo. Wpisuje się zarazem w naszą szerszą wizję polegającą na świadczeniu zintegrowanej, płynnej obsługi na całym świecie – dodał globalny prezes i dyrektor generalny Andersen, Mark L. Vorsatz.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 20 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 600 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

