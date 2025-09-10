Xsolla Web Shop e Singular collaborano per offrire soluzioni multipiattaforma di misurazione LTV e ROAS

LOS ANGELES e SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, azienda commerciale globale che aiuta gli sviluppatori a lanciare, far crescere e monetizzare i loro giochi, oggi ha annunciato una nuova integrazione incentrata sulla mobilità Server-to-Server (S2S) con Singular, una piattaforma leader nel settore dell'analisi e dell'attribuzione nel marketing. L'integrazione collega i dati del marketing mobile e gli acquisti sul web diretti al consumatore, consentendo agli sviluppatori di misurare le prestazioni della campagna e il valore dei giocatori con una precisione mai vista prima.

Mentre i produttori di videogiochi mobili si rivolgono sempre più ai Web Shop per ampliare i flussi dei ricavi oltre gli app store, una sfida rimane costante: come ricollegare queste transazioni esterne alla piattaforma con la spesa per il marketing mobile. L'integrazione Xsolla Web Shop + Singular S2S colma questa lacuna trattando gli acquisti su Web Shop come eventi attribuibili, dando agli sviluppatori reali informazioni complete sulla Resa sulla spesa per la pubblicità (Return on Advertising Spend, ROAS) e sul Valore a vita (Lifetime Value, LTV).

I vantaggi principali dell'integrazione Xsolla Web Shop + Singular S2S:

Cattura di acquisti mobili e sul Web in un condotto unico

Collegamento dei ricavi diretto alle campagne di acquisizione e re-engagement dell'utente

Visualizzazione dello scenario completo dell'LTV sull'app e sulle transazioni del Web Shop

Grazie a questa integrazione, gli acquisti dal Web Shop vengono trasmessi a Singular come eventi server-to-server, quindi mappati di nuovo alla fonte di installazione corretta o alla campagna di re-engagement. Questo offre ai team della crescita un'unica visione affidabile delle prestazioni in tutte le piattaforme.

“Dopo aver lanciato oltre 600 Web Shop mobili, abbiamo ricevuto dagli sviluppatori la richiesta di dati utili che collegassero la monetizzazione del Web con il marketing mobile”, ha dichiarato Berkley Egenes, Chief Marketing & Growth Officer di Xsolla. “La nostra nuova integrazione S2S con Singular rappresenta questo collegamento mancante, dando ai team la chiarezza per ottimizzare e scalare con fiducia le loro strategie del Web Shop”.

“Noi di Singular abbiamo sempre mirato a semplificare dati complessi e renderli utilizzabili da parte dei team della crescita”, ha affermato Gadi Eliashiv, CEO e Cofondatore di Singular. “Collaborando con Xsolla, stiamo dando agli sviluppatori la piena visibilità del condotto di cui hanno bisogno per misurare il ROI e ottimizzare i ricavi in tutte le piattaforme”.

Per saperne di più sull'integrazione S2S per Xsolla Web Shop e Singular visitare: https://xsolla.pro/singular

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un'azienda commerciale mondiale che vanta una serie robusta di strumenti e che aiutano gli sviluppatori a risolvere i problemi connessi alle complessità intrinseche del settore dei videogame. Dagli indie ai colossi del settore, le aziende si alleano con Xsolla per usufruire di un aiuto nelle fasi di finanziamento, distribuzione, commercializzazione e monetizzazione dei videogiochi. Fiduciosa nel futuro dei videogame, Xsolla persegue con risolutezza la propria missione: riunire le opportunità e rendere nuove risorse disponibili a ciclo continuo ai creatori del settore. Nata a Los Angeles, California, dove ha la sede, Xsolla opera come agente commerciale e ha aiutato oltre 1.500 sviluppatori di giochi a raggiungere più giocatori e a far crescere le proprie attività a livello internazionale. Con più strade verso i profitti e più modi per vincere, gli sviluppatori dispongono di tutto il necessario per godersi la partita.

Per ulteriori informazioni, visitare xsolla.com

Informazioni su Singular

Singular è l'unica piattaforma end-to-end di attribuzione e analisi del marketing che rivela il vero ROI in tutti i canali di marketing. Trasformiamo complessi dati di marketing in informazioni approfondite azionabili unificando i dati delle campagne da migliaia di canali con dati di attribuzione provenienti da diversi dispositivi. Marchi leader come LinkedIn, Nike, WB Games e Rovio si affidano a Singular per ottimizzare ogni dollaro speso nel marketing, eliminare sprechi nelle spese e promuovere una maggiore ritenzione degli utenti. Con una reportistica ROI di qualità superiore, prevenzione delle frodi all'avanguardia, capacità di coinvolgimento dell'utente e accessibilità ai dati senza pari, gli esperti di marketing possono finalmente favorire una crescita più rapida con informazioni più intelligenti.

Per saperne di più, visitare singular.net

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.