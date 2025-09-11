-

Andersen Consulting amplia suas capacidades na Ásia-Pacífico com a VDB Loi

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting ampliou suas capacidades no Camboja, Vietnã e Laos, integrando as competências de consultoria da VDB Loi à sua oferta atual de serviços fiscais e jurídicos. Liderada pelo diretor executivo Jean Loi, que também atua como diretor da Andersen no Camboja e Vietnã, a VDB Loi foi fundada em 2012 como empresa de tributos e direito e é parceira da Andersen Global desde 2021.

Com a adição de sua gama completa de serviços de consultoria, a VDB Loi agora é membro da Andersen Consulting, oferecendo soluções abrangentes em estratégia de negócios, IA, transformação tecnológica e cibersegurança, complementando sua já consolidada plataforma de serviços fiscais e jurídicos.

"Fazemos parte da família Andersen há muitos anos e reconhecemos o valor e a sinergia que essa abordagem multidisciplinar oferece aos nossos clientes", disse Jean. "No cenário de negócios atual, não basta ser apenas uma empresa de tributos ou apenas uma firma de advocacia, já que um serviço isolado não atende de forma eficaz às necessidades gerais dos clientes. A plataforma global da Andersen eleva o suporte em consultoria para a nova geração, diferenciando-se dos modelos tradicionais de serviços profissionais".

O presidente global e CEO da Andersen, Mark L. Vorsatz, acrescentou: "a integração da VDB Loi nos permite manter uma vantagem competitiva no mercado. A expertise em consultoria deles complementa nossa presença na região e oferece aos clientes um portfólio multidimensional de serviços, incluindo tributário, jurídico e consultivo. Isso se alinha à nossa visão mais ampla de fornecer um serviço integrado e contínuo em escala global".

A Andersen Consulting é uma consultoria global que oferece um conjunto completo de serviços abrangendo estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação de IA, além de soluções para capital humano. A Andersen Consulting integra o modelo multidimensional de serviços da Andersen Global, oferecendo consultoria de nível mundial, além de expertise em tributação, jurídica, avaliação, mobilidade global e consultoria, em uma plataforma global com mais de 20.000 profissionais no mundo todo e presença em mais de 600 locais por meio de suas firmas associadas e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma empresa de sociedade limitada que fornece soluções de consultoria por meio de suas firmas associadas e colaboradoras ao redor do mundo.

