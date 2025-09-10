Mobileum e Telkomsel firmam parceria para fornecer insights escaláveis e baseados em IA para empresas indonésias

CUPERTINO, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Mobileum Inc. (“Mobileum”), fornecedora líder global de soluções de análise e rede, e a PT Telekomunikasi Selular (“Telkomsel”), fornecedora líder de serviços de telecomunicações digitais na Indonésia e na região do Sudeste Asiático, anunciaram hoje uma parceria estratégica para fornecer soluções de alto impacto baseadas em dados de IA que ajudam as empresas indonésias a impulsionar o crescimento, promover a inovação e melhorar a eficiência operacional.

A parceria combina a experiência da Mobileum em transformar insights de dados de telecomunicações massivos e complexos em insights de IA multidimensionais em tempo real com a liderança da Telkomsel em impulsionar a transformação digital da Indonésia. Ao aproveitar os serviços B2C centrados no cliente e as ofertas B2B inovadoras da Telkomsel, incluindo IoT e Big Data, a colaboração possibilita a inovação intersetorial. Juntas, as empresas equiparão outras empresas, incluindo provedores de SuperApp e plataformas de serviços digitais, com a inteligência necessária para personalizar experiências, otimizar o engajamento e escalar de forma eficaz em um mercado dinâmico.

Criando valor para as empresas indonésias

Os clientes empresariais terão acesso a inteligência de mercado em tempo real, análises comportamentais e modelos comerciais flexíveis – fornecidos por meio de soluções responsáveis e baseadas em insights que apoiam a tomada de decisões estratégicas e se alinham aos padrões de governança de dados em evolução.

As áreas de foco iniciais incluem:

Insights de participação de mercado para aplicativos de transporte, entrega de comida, veículos elétricos e serviços bancários móveis

Análise comportamental em plataformas de vídeo, comércio eletrônico, viagens, saúde e educação

Perfil de usuários de casas inteligentes e banda larga para serviços digitais de última geração

“As empresas de hoje, especialmente as que priorizam o digital, como as provedoras de SuperApps, precisam de insights multidimensionais em tempo real para se manterem à frente”, afirmou Raja Hussain, diretor de Receitas da Mobileum. “Por meio dessa parceria, a Telkomsel utiliza o mecanismo analítico baseado em IA da Mobileum para processar insights de dados de telecomunicações em um ambiente controlado e seguro, garantindo total conformidade com os princípios locais de soberania de dados, o que ajuda as empresas a aprimorar o engajamento, comparar o desempenho e oferecer experiências mais personalizadas.”

“Na Telkomsel, estamos comprometidos em acelerar o ecossistema digital da Indonésia, equipando as empresas com as soluções inovadoras e impactantes de que precisam para prosperar”, afirmou Alfian Manullang, vice-presidente de Soluções de Dados e Serviços Financeiros Digitais da Telkomsel. “Esta parceria aprimora nossa capacidade de fornecer insights oportunos, baseados em dados de IA, que ajudam as empresas a inovar mais rapidamente, operar com mais eficiência e descobrir novas oportunidades de crescimento sustentável. Ao combinar nossa liderança na construção de uma sociedade digital inclusiva e competitiva com os recursos avançados de análise da Mobileum, estamos entregando valor mensurável que capacita as empresas hoje, ao mesmo tempo em que ajudamos a moldar um futuro digital mais promissor para a Indonésia.”

Impulsionado pela plataforma DNA da Mobileum

A colaboração é baseada na plataforma Deep Network Analytics (DNA) da Mobileum, que utiliza modelos de aprendizado de máquina e geoanálise para revelar o valor oculto dos dados da rede do operador. Projetada para orientar a tomada de decisões estratégicas, a DNA oferece insights granulares e em tempo real sobre o comportamento dos clientes, as tendências de mercado e o engajamento com aplicativos. A Mobileum DNA permite que as empresas lancem campanhas segmentadas, identifiquem novas oportunidades de receita e estabeleçam parcerias digitais — tudo isso mantendo os padrões de privacidade de dados e maximizando o retorno sobre o investimento em marketing.

Sobre a Mobileum Inc.

A Mobileum é líder em oferecer soluções de análise de telecomunicações para roaming, rede central, segurança, gestão de riscos, testes de conectividade doméstica e internacional, além de inteligência do cliente. Mais de 1.000 clientes confiam em sua Plataforma de Inteligência Ativa, que oferece soluções avançadas de análise, permitindo que os clientes conectem inteligência operacional e de rede profunda com ações em tempo real que aumentam a receita, aprimoram a experiência do cliente e reduzem custos. Com sede no Vale do Silício, a Mobileum tem escritórios internacionais na Austrália, Alemanha, Grécia, Índia, Japão, Portugal, Singapura, Reino Unido e EAU.

Saiba mais em https://www.mobileum.com/.

Sobre a Telkomsel

A Telkomsel é a principal provedora de serviços digitais de telecomunicações da região, comprometida em capacitar a sociedade indonésia a se tornar altamente competitiva e a construir um futuro promissor, oferecendo conectividade, serviços inovadores e de excelência, além de soluções para todas as pessoas, lares e empresas — abrindo, assim, um mundo de possibilidades. Alinhada com o espírito de digitalização da Indonésia, a Telkomsel atua como a maior provedora de serviços de convergência, expandindo consistentemente sua rede 4G, que agora cobre 97% da população. Como pioneira na comercialização de 5G na Indonésia, a Telkomsel afirma sua posição como a operadora 5G líder e mais expansiva, com mais de 3.000 unidades BTS 5G. A Telkomsel também implementa a tecnologia mais recente, utilizando a implementação ponta a ponta da Rede Autônoma alimentada por Inteligência Artificial (IA), para aprimorar a qualidade do serviço e a experiência do cliente, enquanto continua a desenvolver serviços digitais como Estilo de Vida Digital, Publicidade Digital, Soluções Empresariais Digitais e a Internet das Coisas. Ao longo de seus 30 anos de história, a Telkomsel opera mais de 280.434 BTS, atendendo mais de 158,4 milhões de clientes móveis e mais de 10 milhões de clientes de banda larga fixa (IndiHome) em todo o país. Em seu compromisso com operações sustentáveis, a Telkomsel adere aos princípios ESG para gerar um impacto positivo em seu ecossistema. Para obter informações mais detalhadas e atendimento ao cliente, visite www.telkomsel.com, siga-nos no Facebook em facebook.com/Telkomsel, X (anteriormente Twitter) @telkomsel e Instagram @telkomsel, ou conecte-se com nosso assistente virtual usando o aplicativo MyTelkomsel.

