Andersen Consulting breidt capaciteiten uit in Azië-Pacific met VDB Loi

Andersen Consulting breidt zijn capaciteiten uit in Cambodja, Vietnam en Laos door adviesmogelijkheden toe te voegen aan zijn bestaande fiscale en juridische aanbod. Onder leiding van Managing Director Jean Loi, tevens Managing Director van Andersen in Cambodja en Vietnam, werd VDB Loi in 2012 opgericht als belasting- en juridisch adviesbureau en is het sinds 2021 een samenwerkend bedrijf van Andersen Global.

Met de toevoeging van een volledig aanbod aan adviesdiensten is VDB Loi nu onderdeel van Andersen Consulting. Het bedrijf biedt uitgebreide oplossingen op het gebied van bedrijfsstrategie, AI, technologietransformatie en cybersecurity, als aanvulling op het bestaande fiscale en juridische platform.

"We maken al enkele jaren deel uit van de Andersen-familie en erkennen de waarde en synergie die deze multidisciplinaire aanpak onze klanten biedt," aldus Jean. "In ons huidige bedrijfslandschap is het niet voldoende om uitsluitend een belastingadvieskantoor of een advocatenkantoor te zijn, aangezien één enkel dienstenaanbod niet effectief voldoet aan de algehele zakelijke behoeften van klanten. Het wereldwijde platform van Andersen verbetert de adviesondersteuning voor de nieuwe generatie, die verschilt van traditionele professionele servicemodellen."

Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen, voegde hieraan toe: "Met de toevoeging van VDB Loi kunnen we een concurrentievoordeel in de markt behouden. Hun adviesexpertise vormt een aanvulling op onze bestaande aanwezigheid in de regio en biedt klanten een multidimensionaal dienstenpakket, waaronder fiscale, juridische en adviserende ondersteuning. Dit sluit aan bij onze bredere visie om wereldwijd geïntegreerde, naadloze service te bieden."

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt, variërend van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie tot oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise op het gebied van consultancy, belastingen, juridische zaken, taxaties, wereldwijde mobiliteit en advisering van wereldklasse op een wereldwijd platform met meer dan 20.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 600 locaties via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt adviesoplossingen via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven over de hele wereld.

