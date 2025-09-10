Xsolla Web Shop et Singular unissent leurs forces pour fournir des solutions de mesure LTV et ROAS multiplateformes

LOS ANGELES et SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, une entreprise mondiale de commerce de jeux vidéo qui aide les développeurs à lancer, développer et monétiser leurs jeux, a annoncé aujourd'hui une nouvelle intégration serveur à serveur (S2S) axée sur le mobile avec Singular, une plateforme leader d'analyse d'attribution marketing. Cette intégration unifie les données marketing mobiles avec les achats Web en vente directe au consommateur, ce qui permet aux développeurs de mesurer la performance des campagnes et la valeur pour les joueurs avec une précision inégalée.

Alors que les créateurs de jeux mobiles se tournent de plus en plus vers les boutiques en ligne pour élargir leurs sources de revenus au-delà des plateformes d'applications, une difficulté toutefois persiste : comment lier ces transactions hors plateforme aux dépenses marketing mobiles ? L'intégration Xsolla Web Shop + Singular S2S comble cette lacune en traitant les achats effectués sur les boutiques en ligne comme des événements attribuables, offrant ainsi aux développeurs un véritable retour sur investissement publicitaire (ROAS) et une analyse complète de la valeur vie client (LTV).

Principaux avantages de l'intégration Xsolla Web Shop + Singular S2S :

Capture les achats mobiles et Web dans un seul entonnoir

Lie directement les revenus aux campagnes d'acquisition et de réengagement des utilisateurs

Révèle l'image LTV complète des transactions de l'application et de la boutique en ligne

Grâce à cette intégration, les achats effectués sur la boutique en ligne sont transmis à Singular sous forme d'événements de serveur à serveur, puis ils sont associés à la source d'installation ou à la campagne de réengagement appropriée. Les équipes de croissance disposent ainsi d'une vue unique et fiable des performances sur toutes les plateformes.

« Après avoir lancé plus de 600 boutiques en ligne mobiles, nous avons constaté que les développeurs exigent des données exploitables reliant la monétisation Web au marketing mobile », a déclaré Berkley Egenes, directeur du marketing et de la croissance chez Xsolla. « Notre nouvelle intégration S2S avec Singular apporte ce lien manquant, offrant aux équipes la visibilité nécessaire pour optimiser et faire évoluer leurs stratégies de boutiques en ligne en toute confiance ».

« Chez Singular, notre objectif a toujours été de simplifier les données complexes et de les rendre exploitables pour les équipes de croissance », a déclaré Gadi Eliashiv, CEO et cofondateur de Singular. « En nous associant à Xsolla, nous offrons aux développeurs la visibilité complète sur l'entonnoir de conversion dont ils ont besoin pour mesurer le RSI et maximiser les revenus sur toutes les plateformes ».

Pour en savoir plus sur l'intégration S2S pour Xsolla Web Shop et Singular, rendez-vous sur : https://xsolla.pro/singular

À propos de Xsolla

Xsolla est une entreprise commerciale internationale qui propose des outils et des services performants pour permettre aux développeurs de relever les défis inhérents à l'industrie du jeu vidéo. Des studios indépendants aux grands éditeurs, les entreprises s'associent à Xsolla pour les aider à financer, distribuer, commercialiser et monétiser leurs jeux. Convaincue du bel avenir des jeux vidéo, Xsolla s'est donné pour mission de créer des opportunités et de mettre constamment de nouvelles ressources à la disposition des créateurs. Basée et enregistrée à Los Angeles, en Californie, Xsolla exerce ses activités en tant que commerçant enregistré et a aidé plus de 1 500 développeurs de jeux à toucher davantage de joueurs et à développer leurs activités dans le monde entier. Avec davantage de leviers de rentabilité et de méthodes pour gagner, les développeurs disposent de tout ce dont ils ont besoin pour profiter pleinement du jeu.

Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur xsolla.com

À propos de Singular

Singular est la seule plateforme d'analyse d'attrtibution marketing complète qui révèle le véritable retour sur investissement (RSI) sur tous les canaux marketing. Nous transformons des données marketing complexes en informations exploitables en unifiant les données de campagne issues de milliers de canaux avec les données d'attribution multi-appareils. Des marques leaders comme LinkedIn, Nike, WB Games et Rovio font confiance à Singular pour optimiser chaque investissement marketing, éliminer les dépenses inutiles et fidéliser leurs utilisateurs. Grâce à des rapports de RSI performants, une prévention avancée de la fraude, des fonctionnalités d'engagement utilisateur et une accessibilité inégalée aux données, les marketeurs peuvent enfin accélérer leur croissance grâce à des informations plus pertinentes.

En savoir plus à l'adresse suivante singular.net

