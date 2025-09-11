Andersen Consulting携手VDB Loi拓展亚太地区服务能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 随着VDB Loi为其现有税务和法律服务引入咨询业务，Andersen Consulting扩大了在柬埔寨、越南和老挝的服务能力。VDB Loi成立于2012年，由兼任Andersen柬埔寨及越南董事总经理的董事总经理Jean Loi领导，最初为税务与法律事务所，自2021年起成为Andersen Global的合作公司。

随着全套咨询服务的加入，VDB Loi现作为Andersen Consulting成员，在商业战略、AI、技术转型及网络安全领域提供综合解决方案，与现有税务及法律平台形成互补。

Jean表示：“我们加入Andersen大家庭已有数年，深刻认识到这种多学科服务模式为客户带来的价值与协同效应。在当前的商业环境中，仅仅作为一家税务事务所或一家法律事务所是不够的，因为单一的服务产品无法有效满足客户的整体业务需求。Andersen的全球平台为新一代企业提供了有别于传统专业服务模式的高端咨询支持。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz补充道：“VDB Loi的加入使我们能够在市场中保持竞争优势。他们的咨询专业知识与我们在该地区的现有布局形成互补，能够为客户提供涵盖税务、法律及咨询支持的多维度服务组合。这与我们在全球范围内提供一体化无缝服务的整体愿景高度契合。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过2万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在600多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。