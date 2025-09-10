Mobileum y Telkomsel se asocian para ofrecer información escalable e impulsada por IA a las empresas indonesias

CUPERTINO, California--(BUSINESS WIRE)--Mobileum Inc. (“Mobileum”), proveedor líder mundial de soluciones analíticas y de red, y PT Telekomunikasi Selular (“Telkomsel”), principal proveedor de servicios de telecomunicaciones digitales en Indonesia y la región del Sudeste Asiático, anunciaron hoy una alianza estratégica para ofrecer soluciones de gran impacto basadas en datos y en IA que ayuden a las empresas indonesias a impulsar su crecimiento, fomentar la innovación y mejorar la eficiencia operativa.

La asociación aúna la experiencia de Mobileum en la transformación de datos masivos y complejos de telecomunicaciones en información multidimensional en tiempo real mediante IA con el liderazgo de Telkomsel en el impulso de la transformación digital de Indonesia. Al aprovechar los servicios B2C centrados en el cliente y las innovadoras ofertas B2B de Telkomsel, que incluyen IoT y Big Data, la colaboración potencia la innovación intersectorial. Juntas, dotarán a las empresas, incluidos los proveedores de SuperApp y las plataformas de servicios digitales, de la inteligencia necesaria para personalizar las experiencias, optimizar la participación y escalar de forma eficaz en un mercado dinámico.

Creación de valor para las empresas indonesias

Los clientes empresariales obtendrán acceso a información de mercado en tiempo real, análisis de comportamiento y modelos comerciales flexibles, proporcionados a través de soluciones responsables y basadas en conocimientos que respaldan la toma de decisiones estratégicas y se ajustan a los estándares de gobernanza de datos en constante evolución.

Las áreas de interés iniciales incluyen:

Información sobre la cuota de mercado de las aplicaciones de transporte compartido, reparto de comida a domicilio, vehículos eléctricos y banca móvil.

Análisis del comportamiento en plataformas de video, comercio electrónico, viajes, salud y educación.

Perfiles de usuarios de hogares inteligentes y banda ancha para servicios digitales de próxima generación

“Las empresas actuales, especialmente las que priorizan lo digital, como los proveedores de SuperApp, necesitan información multidimensional en tiempo real para mantenerse a la vanguardia”, explicó Raja Hussain, director de ingresos de Mobileum. “A través de esta asociación, Telkomsel aprovecha el motor de análisis basado en IA de Mobileum para procesar la información de datos de telecomunicaciones en un entorno controlado y seguro, lo que garantiza el pleno cumplimiento de los principios locales de soberanía de datos y ayuda a las empresas a mejorar la participación, comparar el rendimiento y ofrecer experiencias más personalizadas”.

“En Telkomsel, nos comprometemos a acelerar el ecosistema digital de Indonesia dotando a las empresas de las soluciones innovadoras y eficaces que necesitan para prosperar”, declaró Alfian Manullang, vicepresidente de Soluciones de Datos y Servicios Financieros Digitales de Telkomsel. “Esta asociación mejora nuestra capacidad para proporcionar información oportuna basada en datos de IA que ayuda a las empresas a innovar más rápidamente, operar de manera más eficiente y descubrir nuevas oportunidades para un crecimiento sostenible. Al combinar nuestro liderazgo en la construcción de una sociedad digital inclusiva y competitiva con las capacidades analíticas avanzadas de Mobileum, estamos aportando un valor cuantificable que empodera a las empresas de nuestros días, al tiempo que contribuimos a configurar un futuro digital más brillante para Indonesia”.

Desarrollado por la plataforma DNA de Mobileum

La colaboración toma como base la plataforma Deep Network Analytics (DNA) de Mobileum, que utiliza modelos de aprendizaje automático y geoanalítica para desbloquear el valor oculto de los datos de red de los operadores. Diseñada para informar la toma de decisiones estratégicas, DNA ofrece información detallada y en tiempo real sobre el comportamiento de los clientes, las tendencias del mercado y el uso de las aplicaciones. Mobileum DNA permite a las empresas lanzar campañas específicas, identificar nuevas oportunidades de ingresos y establecer asociaciones digitales, todo ello respetando las normas de privacidad de los datos y maximizando el retorno de la inversión en marketing.

Acerca de Mobileum Inc.

Mobileum es un proveedor líder de soluciones analíticas de telecomunicaciones para roaming, redes centrales, seguridad, gestión de riesgos, pruebas de conectividad nacional e internacional e inteligencia de clientes. Más de 1000 clientes confían "Active Intelligence", una plataforma que proporciona soluciones analíticas avanzadas con las que los clientes pueden conectar la red profunda y la inteligencia operativa con acciones en tiempo real que aumentan los ingresos, mejoran la experiencia del cliente y reducen los costos. Con sede en Silicon Valley, Mobileum tiene oficinas en Alemania, Australia, Emiratos Árabes Unidos, Grecia, India, Japón, Portugal, Reino Unido y Singapur.

Más información en https://www.mobileum.com/.

Acerca de Telkomsel

Telkomsel es el proveedor líder de servicios de telecomunicaciones digitales de la región, comprometido con dotar a la sociedad indonesia de una gran competitividad y crear un futuro brillante mediante la provisión de conectividad, servicios innovadores y superiores, y soluciones para todos, en todos los hogares y todas las empresas, abriendo así todas las posibilidades. En consonancia con el espíritu de digitalizar Indonesia, Telkomsel actúa como el mayor proveedor de servicios de convergencia y amplía constantemente su red 4G, que ahora da cobertura al 97% de la población. Como pionero de la comercialización del 5G en Indonesia, Telkomsel afirma su posición como el operador 5G líder y más expansivo, con más de 3000 unidades BTS 5G. Telkomsel también implementa la última tecnología, utilizando el despliegue integral de una red autónoma impulsada por inteligencia artificial (IA), para mejorar la calidad del servicio y la experiencia del cliente, al tiempo que sigue desarrollando servicios digitales como estilo de vida digital, publicidad digital, soluciones empresariales digitales e Internet de las cosas. Con 30 años de historia, Telkomsel opera actualmente más de 280 434 BTS, presta servicio a más de 158,4 millones de clientes de telefonía móvil y cuenta con más de 10 millones de clientes de banda ancha fija (IndiHome) en todo el país. En su compromiso con las operaciones sostenibles, Telkomsel se adhiere a los principios ESG para generar un impacto positivo en su ecosistema. Para obtener información más detallada y servicios de atención al cliente, visite www.telkomsel.com, síganos en Facebook en facebook.com/Telkomsel, Twitter “X” @telkomsel e Instagram @telkomsel, o conéctese con nuestro asistente virtual a través de la aplicación MyTelkomsel.

