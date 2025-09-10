-

Verimatrix y Velocix se unen para combatir la piratería en las CDN

La combinación de las tecnologías del cliente con las del servidor evita el uso indebido de las redes de distribución de contenidos (CDN) y reduce los costos de distribución

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), líder en impulsar el mundo conectado actual con seguridad centrada en las personas, hoy anunció una colaboración estratégica con Velocix, el principal proveedor de software de CDN de nivel operador del mercado, para ayudar a los proveedores de servicios de streaming a combatir la piratería, incrementar las suscripciones de servicio de vídeo de pago y reducir los costos de la CDN. Esta iniciativa conjunta brinda a los proveedores de servicio de streaming los medios para detectar, denegar y prevenir la utilización no autorizada por parte de terceros de la capacidad de la CDN.

El uso indebido de las CDN, que ocurre cuando los usuarios no autorizados consumen contenido directamente de la red sin pagar por ello, es un desafío crucial y costoso para los proveedores de servicios de vídeo.

Release Versions
