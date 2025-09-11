-

アンダーセン・コンサルティング、VDB Loiでアジア太平洋地域でのサービス能力を拡充

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、カンボジア、ベトナム、ラオスでの機能を拡充したことを発表した。VDB Loiが既存の税務・法務サービスにコンサルティング機能を加えた。カンボジアとベトナムのマネジング・ディレクターを務めるジャン・ロイ氏が率いる同社は、2012年に税務・法務事務所として設立され、2021年からアンダーセン・グローバルの提携事務所となっていた。

今回、包括的なコンサルティング・サービスを追加したことで、VDB Loiはアンダーセン・コンサルティングの一員となり、事業戦略、AI、技術変革、サイバーセキュリティ分野でのソリューションを、既存の税務・法務基盤を補完する体制を整えました。

ジャン氏は、次のように述べました。「数年前からアンダーセンの一員として活動しており、この学際的なアプローチが顧客に提供する価値と相乗効果を実感しています。現在のビジネス環境では、税務だけ、法務だけといった単一のサービスでは顧客の全体的なニーズを十分にカバーすることができません。アンダーセンのグローバル・プラットフォームでは、従来型の専門サービスモデルとは異なる新世代のアドバイザリー支援を実現しています。」

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・Ｌ・ヴォルサッツは、次のように述べました。「VDB Loiの参画により、当社は市場での競争力を維持することができます。同社のコンサルティング専門性は、当社の既存の地域プレゼンスを補完し、税務、法務、アドバイザリーを含む多次元的なサービスを顧客に提供します。これは、統合的でシームレスなグローバル・サービスを提供するという当社のビジョンに合致しています。」

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、事業、テクノロジー、AI変革、人材ソリューションに至るまで幅広いサービスを提供するグローバル・コンサルティング会社です。アンダーセン・グローバルの多次元サービスモデルに統合され、世界20,000人以上のプロフェッショナルと、600拠点超の加盟事務所および提携事務所を通じて、コンサルティング、税務、法務、バリュエーション、グローバル・モビリティ、アドバイザリーに関する世界水準の専門知識を提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPはリミテッド・パートナーシップとして、加盟事務所や提携事務所を通じて世界各地でコンサルティング・ソリューションを提供しています。

