アンダーセン・コンサルティング、VDB Loiでアジア太平洋地域でのサービス能力を拡充

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、カンボジア、ベトナム、ラオスでの機能を拡充したことを発表した。VDB Loiが既存の税務・法務サービスにコンサルティング機能を加えた。カンボジアとベトナムのマネジング・ディレクターを務めるジャン・ロイ氏が率いる同社は、2012年に税務・法務事務所として設立され、2021年からアンダーセン・グローバルの提携事務所となっていた。

今回、包括的なコンサルティング・サービスを追加したことで、VDB Loiはアンダーセン・コンサルティングの一員となり、事業戦略、AI、技術変革、サイバーセキュリティ分野でのソリューションを、既存の税務・法務基盤を補完する体制を整えました。

ジャン氏は、次のように述べました。「数年前からアンダーセンの一員として活動しており、この学際的なアプローチが顧客に提供する価値と相乗効果を実感しています。現在のビジネス環境では、税務だけ、法務だけといった単一のサービスでは顧客の全体的なニーズを十分にカバーすることができません。アンダーセンのグローバル・プラットフォームでは、従来型の専門サービスモデルとは異なる新世代のアドバイザリー支援を実現しています。」

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・Ｌ・ヴォルサッツは、次のように述べました。「VDB Loiの参画により、当社は市場での競争力を維持することができます。同社のコンサルティング専門性は、当社の既存の地域プレゼンスを補完し、税務、法務、アドバイザリーを含む多次元的なサービスを顧客に提供します。これは、統合的でシームレスなグローバル・サービスを提供するという当社のビジョンに合致しています。」

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、事業、テクノロジー、AI変革、人材ソリューションに至るまで幅広いサービスを提供するグローバル・コンサルティング会社です。アンダーセン・グローバルの多次元サービスモデルに統合され、世界20,000人以上のプロフェッショナルと、600拠点超の加盟事務所および提携事務所を通じて、コンサルティング、税務、法務、バリュエーション、グローバル・モビリティ、アドバイザリーに関する世界水準の専門知識を提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPはリミテッド・パートナーシップとして、加盟事務所や提携事務所を通じて世界各地でコンサルティング・ソリューションを提供しています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。