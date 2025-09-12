-

Andersen Consulting udvider sine kapaciteter i Asien og Stillehavsområdet med VDB Loi

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting udvider sine kapaciteter i Cambodja, Vietnam og Laos, da VDB Loi føjer rådgivningsydelser til sit eksisterende udbud af tjenester inden for skat og jura. VDB Loi, som ledes af administrerende direktør Jean Loi, der også fungerer som administrerende direktør for Andersen i Cambodja og Vietnam, blev grundlagt i 2012 som et skatte- og advokatfirma og har siden 2021 samarbejdet med Andersen Global.

Med tilføjelsen af dets samlet udvalg af konsulentydelser er VDB Loi nu medlem af Andersen Consulting og tilbyder helhedsorienterede løsninger inden for forretningsstrategi, kunstig intelligens, teknologisk transformation og cybersikkerhed, hvilket komplementerer firmaets eksisterende platform til forhold inden for skat og jura.

"Vi har været en del af Andersen-familien i flere år nu og anerkender den værdi og synergi, denne tværfaglige tilgang giver vores klienter," udtalte Jean. "I det nuværende erhvervsklima er det ikke tilstrækkeligt kun at være et skattefirma eller et juridisk firma, da én tjenesteydelse ikke effektivt dækker kundernes samlede forretningsbehov. Andersens globale platform løfter den rådgivning, vi kan tilbyde den nye generation, og adskiller sig fra de traditionelle modeller for professionelle tjenesteydelser."

Andersens globale formand og CEO, Mark L. Vorsatz, tilføjede: "Tilføjelsen af VDB Loi gør det muligt for os at bevare en konkurrencemæssig fordel på markedet. Deres ekspertise inden for konsulentydelser komplementerer vores nuværende tilstedeværelse i regionen og giver klienterne et multidimensionelt udvalg af ydelser, der omfatter rådgivning inden for skat, jura samt strategisk rådgivning. Dette passer med vores overordnede vision om at levere integrerede og sammenhængende tjenester på globalt plan."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der leverer et omfattende udvalg af ydelser inden for virksomhedsstrategi, forretning, teknologi- og AI-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hosAndersen Global, der leverer brancheførende rådgivning inden for konsulentydelser, skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og strategisk rådgivning via en global platform med over 20.000 professionelle på verdensplan og tilstedeværelse på mere end 600 lokationer gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og leverer konsulentløsninger gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere verden over.

