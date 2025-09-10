-

Verimatrix e Velocix collaborano per combattere la pirateria CDN

La tecnologia combinata lato cliente e lato server ferma lo sfruttamento del CDN e riduce i costi di diffusione

AIX-EN-PROVENCE, Francia e SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), azienda leader nell'alimentazione del moderno mondo connesso con la sicurezza incentrata sulle persone, oggi ha annunciato una collaborazione strategica con Velocix, il principale fornitore di software CDN (Content Delivery Network, rete di distribuzione dei contenuti) di livello vettore sul mercato, per aiutare i fornitori di streaming a combattere la pirateria, aumentare gli abbonamenti a servizi video pagati e ridurre i costi del CDN. L'iniziativa congiunta offre ai fornitori di servizi streaming i mezzi per rilevare, bloccare e impedire l'utilizzo di funzionalità CDN da parte di terzi.

Il CDN leeching, ovvero il consumo non pagato di contenuti direttamente dalla rete da parte di utenti non autorizzati, è una sfida critica e costosa per i fornitori di servizi video.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Velocix - Contatto per i media:
Jane Allan
jane.allan@velocix.com

Verimatrix - Contatto per gli investitori:
Jean-François Labadie, Chief Financial Officer
finance@verimatrix.com

SEITOSEI.ACTIFIN
Michael Scholze
michael.scholze@seitosei-actifin.com

Verimatrix - Contatto per i media:
Matthew Zintel
matthew.zintel@zintelpr.com

Industry:

Verimatrix

BOURSE:VMX
Details
Headquarters: MEYREUIL, FRANCE
CEO: Amedeo D'ANGELO
Employees: 330
Organization: OTH
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

