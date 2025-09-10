Verimatrix e Velocix collaborano per combattere la pirateria CDN

AIX-EN-PROVENCE, Francia e SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), azienda leader nell'alimentazione del moderno mondo connesso con la sicurezza incentrata sulle persone, oggi ha annunciato una collaborazione strategica con Velocix, il principale fornitore di software CDN (Content Delivery Network, rete di distribuzione dei contenuti) di livello vettore sul mercato, per aiutare i fornitori di streaming a combattere la pirateria, aumentare gli abbonamenti a servizi video pagati e ridurre i costi del CDN. L'iniziativa congiunta offre ai fornitori di servizi streaming i mezzi per rilevare, bloccare e impedire l'utilizzo di funzionalità CDN da parte di terzi.

Il CDN leeching, ovvero il consumo non pagato di contenuti direttamente dalla rete da parte di utenti non autorizzati, è una sfida critica e costosa per i fornitori di servizi video.

