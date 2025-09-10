モビリウムとテルコムセルが提携し、インドネシア企業向けにスケーラブルなAI活用型インサイトを提供

カリフォルニア州クパチーノ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 分析およびネットワーク・ソリューションを提供する世界的リーダーのモビリウム（Mobileum）と、インドネシアおよび東南アジア地域有数のデジタル通信サービスプロバイダーであるテルコムセル（PT Telekomunikasi Selular）は、戦略的パートナーシップを発表しました。両社はこれにより、インドネシアの企業が成長を促進し、イノベーションを推進するとともに、業務効率を向上させるための大きな効果をもたらす、AIを活用したデータ駆動型ソリューションを提供します。

本パートナーシップは、膨大で複雑な通信データのインサイトをリアルタイムかつ多次元のAIインサイトへと変換するモビリウムの専門性と、インドネシアのデジタル変革を主導するテルコムセルの強みを融合させるものです。IoTやビッグデータを含むテルコムセルの顧客中心のB2Cサービスおよび革新的なB2Bソリューションを活用することで、この協業は業種を超えたイノベーションを実現します。両社は協力して、スーパーアプリの提供者やデジタルサービス・プラットフォームを含む企業に対し、顧客体験のパーソナライズ、エンゲージメントの最適化、そして変化の激しい市場での効果的な事業拡大を可能にするインテリジェンスを提供します。

インドネシア企業に価値を創出

企業顧客は、戦略的な意思決定を支援し、進化するデータガバナンス基準に適合する、責任あるインサイト主導のソリューションを通じて、リアルタイムの市場インテリジェンス、行動分析、柔軟な商用モデルにアクセスできるようになります。

初期の重点分野は以下の通りです。

配車、フードデリバリー、EV、モバイルバンキングアプリに関する市場シェアのインサイト

動画、eコマース、旅行、ヘルスケア、教育プラットフォーム全体にわたる行動分析

次世代デジタルサービスに向けたスマートホームおよびブロードバンド利用者のプロファイリング

「現在の企業、特にスーパーアプリ事業者のようなデジタルファーストの事業者は、先を行くためにリアルタイムかつ多次元のインサイトを必要としています」と、モビリウムの最高収益責任者（CRO）であるラジャ・フセインは述べました。「このパートナーシップを通じて、テルコムセルはモビリウムのAI搭載分析エンジンを活用し、管理された安全な環境で通信データのインサイトを処理します。これにより、地域のデータ主権の原則に完全に準拠しながら、企業がエンゲージメントを向上させ、業績を評価し、一層パーソナライズされた体験を提供できるよう支援します。」

「テルコムセルは、企業が成長するために必要な革新的かつ影響力のあるソリューションを提供することで、インドネシアのデジタル・エコシステムを加速させることに尽力しています」と、テルコムセルのデータ・ソリューションおよびデジタル金融サービス担当バイスプレジデントであるアルフィアン・マヌラン氏は述べました。「このパートナーシップにより、企業がより迅速にイノベーションを起こし、効率的に事業を運営し、持続可能な成長に向けた新たな機会を見出すことを可能にする、タイムリーなAIデータ駆動型インサイトを提供する能力が強化されます。包摂的で競争力のあるデジタル社会を構築する当社のリーダーシップと、モビリウムの高度な分析能力を組み合わせることで、企業を支援する具体的な価値を提供するとともに、インドネシアのより明るいデジタルの未来を形づくることに貢献していきます。」

モビリウムのDNAプラットフォームを活用

このパートナーシップは、通信事業者のネットワークデータに潜在する価値を引き出すために、機械学習やジオアナリティクス・モデルを用いるモビリウムのDeep Network Analytics（DNA）プラットフォームを基盤としています。戦略的な意思決定を支援するよう設計されたDNAは、顧客行動、市場動向、アプリケーション利用状況について、きめ細かいリアルタイムの知見を提供します。モビリウムのDNAは、企業がターゲットを絞ったキャンペーンを展開し、新たな収益機会を特定し、デジタル・パートナーシップの構築を可能にするとともに、データプライバシー基準を順守しながら、マーケティングROI（投資利益率）を最大化します。

モビリウムについて

モビリウムは、ローミング、コアネットワーク、セキュリティ、リスク管理、国内外の接続テスト、およびカスタマーインテリジェンス向けの通信分析ソリューションの主要プロバイダーです。1,000社以上のお客様が当社のActive Intelligenceプラットフォームを利用しており、私たちはそのプラットフォームで高度な分析ソリューションを提供するとともに、ディープネットワークや運用インテリジェンスをリアルタイムのアクションと結びつけることで収益増加や顧客体験の向上を実現し、コストを削減しています。同社はシリコンバレーに本社を置き、オーストラリア、ドイツ、ギリシャ、インド、日本、ポルトガル、シンガポール、英国、アラブ首長国連邦にグローバルオフィスを構えています。

詳細は https://www.mobileum.com/ をご覧ください。

テルコムセルについて

テルコムセルは、地域を代表するデジタル通信サービスプロバイダーです。同社は、あらゆる人々、家庭、企業に向けて、接続性、革新的かつ優れたサービスやソリューションを提供し、あらゆる可能性を切り拓くことで、インドネシア社会が高い競争力を発揮し、明るい未来を築けるよう支援することに尽力しています。インドネシアのデジタル化推進の精神に沿って、テルコムセルは最大のコンバージェンス型サービスプロバイダーとして活動しており、現在人口の97%をカバーする4Gネットワークを継続的に拡大しています。インドネシアにおける5G商用化のパイオニアとして、テルコムセルは3,000を超える5G基地局（BTS）を有し、国内有数の最も広範な5G事業者としての地位を確立しています。テルコムセルはまた、サービス品質と顧客体験を向上させるため、AI（人工知能）を活用した自律型ネットワークをエンド・ツー・エンドで導入し、最新技術を実装しています。さらに、デジタル・ライフスタイル、デジタル広告、デジタル・エンタープライズ・ソリューション、IoT（モノのインターネット）といったデジタルサービスの開発も継続しています。設立から30年の歴史を通じて、テルコムセルは現在28万434以上のBTSを運用し、全国で1億5,840万以上のモバイル顧客および1,000万以上の固定ブロードバンド（IndiHome）顧客にサービスを提供しています。持続可能な事業運営への取り組みの一環として、テルコムセルはESGの原則を遵守し、自社のエコシステムにプラスの影響をもたらしています。詳細情報およびカスタマーサービスについては、www.telkomsel.comをご覧いただくか、Facebook（facebook.com/Telkomsel）、X（旧Twitter）（@telkomsel）、Instagram（@telkomsel）でのフォロー、またはMyTelkomselアプリにてバーチャルアシスタントへご確認ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。