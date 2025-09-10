Mobileum与Telkomsel达成合作，为印尼企业提供可扩展的AI驱动洞察

加州库比蒂诺--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的分析和网络解决方案提供商Mobileum Inc. (“Mobileum”)与印尼及东南亚地区领先的数字电信服务提供商PT Telekomunikasi Selular (“Telkomsel”)今日宣布建立战略合作伙伴关系，将携手提供高影响力的AI数据驱动解决方案，帮助印尼企业释放增长潜力、推动创新并提升运营效率。

该合作融合了Mobileum在将海量复杂电信数据洞察转化为实时多维AI洞察方面的专业能力，以及Telkomsel在推动印尼数字化转型中的领导地位。通过利用Telkomsel以客户为中心的B2C服务和创新B2B产品（包括物联网和大数据），双方的合作将赋能跨行业创新。两家公司将共同为企业（包括超级应用提供商和数字服务平台）提供智能工具，使其能够在动态市场中实现体验个性化、优化用户互动并有效扩展业务。

为印尼企业创造价值

企业客户将获得实时市场情报、行为分析和灵活的商业模式——这些都通过负责任的洞察驱动解决方案提供，以支持战略决策并符合不断发展的数据治理标准。

初期重点领域包括：

网约车、食品配送、电动汽车和移动银行应用的市场份额洞察

视频、电商、旅游、健康和教育平台的行为分析

面向下一代数字服务的智能家居和宽带用户画像

Mobileum首席营收官Raja Hussain表示：“当今企业，尤其是超级应用提供商等数字优先企业，需要实时多维洞察来保持领先地位。通过此次合作，Telkomsel利用Mobileum的AI驱动分析引擎，在受控且安全的环境中处理电信数据洞察，确保完全符合本地数据主权原则，帮助企业改善用户互动、衡量绩效并提供更加个性化的体验。”

Telkomsel数据解决方案和数字金融服务副总裁Alfian Manullang表示：“在Telkomsel，我们致力于通过为企业提供蓬勃发展所需的创新且具有影响力的解决方案，加速印尼数字生态系统的发展。此次合作增强了我们提供及时的AI数据驱动洞察的能力，从而帮助企业更快创新、更高效运营并发现可持续增长的新机会。通过将我们在构建包容的竞争性数字社会方面的领导地位与Mobileum的高级分析能力相结合，我们正在交付可衡量的价值，在为当今企业赋能的同时，助力塑造印尼更光明的数字未来。”

由Mobileum的DNA平台提供支持

此次合作基于Mobileum的Deep Network Analytics (DNA)平台，该平台利用机器学习和地理分析模型释放运营商网络数据的隐藏价值。DNA平台旨在为战略决策提供依据，可针对客户行为、市场趋势和应用参与度提供精细的实时洞察。Mobileum DNA使企业能够启动定向营销活动、识别新的营收机会并建立数字合作伙伴关系——同时遵循数据隐私标准并最大化营销投资回报。

关于Mobileum Inc.

Mobileum是为漫游、核心网络、安全、风险管理、国内和国际连接测试以及客户智能提供电信分析解决方案的领先提供商。超过1000家客户依赖其Active Intelligence平台，该平台提供高级分析解决方案，使客户能够将深度网络和运营智能与实时行动联系起来，从而增加收入、改善客户体验并降低成本。Mobileum总部位于硅谷，在澳大利亚、德国、希腊、印度、日本、葡萄牙、新加坡、英国和阿联酋设有全球办事处。

如需了解更多信息，请访问 https://www.mobileum.com/ 。

关于Telkomsel

Telkomsel是东南亚地区领先的数字电信服务提供商，致力于通过为每个人、每个家庭和每个企业提供连接、创新的卓越服务与解决方案，赋能印尼社会提升竞争力并创造光明未来，从而开启所有可能性。秉承印尼数字化的精神，Telkomsel作为最大的融合服务提供商，持续扩展其4G网络，目前该网络已覆盖全国97%的人口。作为印尼5G商业化的先驱，Telkomsel以超过3000个5G基站的部署，巩固其作为领先且覆盖最广的5G运营商的地位。Telkomsel还采用最新技术，利用端到端实施的人工智能(AI)驱动自主网络，提升服务质量和客户体验，同时持续开发数字生活方式、数字广告、数字企业解决方案和物联网等数字服务。经过30年的发展，Telkomsel目前运营超过280,434个基站，为全国超过1.584亿移动客户和1000多万固定宽带(IndiHome)客户提供服务。在可持续运营承诺方面，Telkomsel遵循ESG原则，为其生态系统创造积极影响。如需获取更多详细信息及客户服务，请访问www.telkomsel.com，在Facebook (facebook.com/Telkomsel)、Twitter “X” @telkomsel和Instagram @telkomsel上关注我们，或通过MyTelkomsel应用程序联系我们的虚拟助手。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。