Verimatrix und Velocix schließen sich zusammen, um CDN-Piraterie zu bekämpfen

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), der führende Anbieter von Lösungen für eine moderne, vernetzte Welt mit menschenorientierter Sicherheit, gab heute eine strategische Zusammenarbeit mit Velocix bekannt, dem marktführenden Anbieter von CDN-Software in Carrier-Qualität, um Streaming-Anbietern dabei zu helfen, Piraterie zu bekämpfen, bezahlte Videoabonnements zu fördern und CDN-Kosten zu senken. Diese gemeinsame Initiative bietet Streaming-Anbietern die Möglichkeit, die unbefugte Nutzung von CDN-Kapazitäten durch Dritte zu erkennen, zu unterbinden und zu verhindern.

CDN-Leeching, bei dem nicht autorisierte Nutzer Inhalte direkt aus dem Netzwerk konsumieren, ohne dafür zu bezahlen, ist eine kritische und kostspielige Herausforderung für Video-Dienstleister. Verimatrix Streamkeeper™ Counterspy schützt die Client-Seite und stellt sicher, dass nur berechtigte Benutzer auf Inhalte zugreifen können, indem es eine strenge App-Authentifizierung bereitstellt, Inhaltsschlüssel schützt und den Token-Austausch sichert. Velocix’s Carrier-Grade CDN und die Video Analytics Platform von Velocix bieten leistungsstarke serverseitige Funktionen, darunter fortschrittliche Tokenisierungsschemata, Ratenbegrenzung, Token-Widerruf und KI-gestützte Anomalieerkennung. Gemeinsam bieten die Unternehmen durch die Bündelung ihrer Stärken entlang der gesamten Lieferkette die Möglichkeit, Streaming-Piraterie zu unterbinden, Premium-Inhalte zu schützen und die Lieferkosten zu senken. Betreiber können auch Videoabonnements steigern, indem sie bezahlte Beziehungen durchsetzen und das Erlebnis für legitime Abonnenten verbessern, indem sie für zahlende Nutzer die für Raubkopien genutzte Bandbreite im CDN freigeben. Durch die Eliminierung von illegalem Datenverkehr können die CDN-Anforderungen während Spitzenauslastungszeiten um 30 % oder mehr reduziert werden.

„Die Zusammenarbeit mit Velocix war für Verimatrix ein logischer Schritt, da wir über komplementäre Technologien verfügen und das gemeinsame Ziel verfolgen, die Gewinne von Streaming-Anbietern vor der Plage der Streaming-Piraterie zu schützen“, so Carlo Stramaglia, Head of Anti-Piracy Business bei Verimatrix. „Streamkeeper Counterspy wurde für die Zusammenarbeit mit CDNs entwickelt, und Velocix ist der ideale Partner, um zu zeigen, wie wir den Schutz vor Piraterie in einen direkten Kostenvorteil und Umsatzvorteil für unsere Kunden und deren Kunden verwandeln können.“

„CDN-Leeching ist ein kritisches Problem für die Streaming-Branche, da die negativen Auswirkungen auf Videounternehmen groß, real und bereits jetzt spürbar sind“, so Marco Rico, Head of Products bei Velocix. „Unsere Allianz mit Verimatrix ermöglicht es uns, unsere umfangreiche Erfahrung zu bündeln, um Betreibern einen klaren Weg zur Bekämpfung von Streaming-Diebstahl aufzuzeigen, wodurch sie sowohl Kosten senken als auch höhere Erträge erzielen und so ein besseres und profitableres Videogeschäft betreiben können.“

Diese Zusammenarbeit bietet Rundfunkveranstaltern, Pay-TV-Anbietern und Streaming-Anbietern, die einen ganzheitlichen Ansatz zur Bekämpfung von Piraterie und zur Sicherstellung einer optimalen Geschäftsleistung suchen, eine große Chance.

Weitere Informationen erhalten Sie im gemeinsamen Webinar „Stop the Steal: Inside CDN Leeching & Piracy” auf Abruf hier, oder Sie können die Teams persönlich auf der IBC 2025 im RAI Amsterdam vom 12. bis 15. September treffen. Vereinbaren Sie einen Termin mit Verimatrix (Halle 1 – BS.20) oder fordern Sie einen Termin mit Velocix (Halle 5 – C.75) an.

Über Velocix

Velocix ist der weltweit führende Anbieter von Video-Streaming-, Steuerungs- und Analysetechnologie in Carrier-Qualität und ermöglicht den größten Betreibern der Welt außergewöhnliche Unterhaltungserlebnisse. Seine Hybrid-Cloud-Softwarelösungen sind so skalierbar, dass sie jährlich Milliarden von Viewing-Sessions unterstützen und es den Betreibern ermöglichen, die Effizienz, Sicherheit und Monetarisierung ihrer Videodienste zu maximieren. Erfahren Sie mehr unter www.velocix.com.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX, FR0010291245) hilft, die moderne vernetzte Welt mit Sicherheit für Menschen zu versorgen. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, auf den Menschen ausgerichteter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken wenden sich an Verimatrix, um Premium-Filme, Live-Streaming-Sport, sensible Finanz- und Gesundheitsdaten, geschäftskritische mobile Anwendungen und vieles mehr zu sichern. Wir ermöglichen die vertrauenswürdigen Verbindungen, auf die sich unsere Kunden verlassen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt diese Inhalte und Erfahrungen anzubieten. Verimatrix hilft Partnern, schneller auf den Markt zu kommen, einfach zu expandieren, wertvolle Einnahmequellen zu schützen und neues Geschäft zu gewinnen. Besuchen Sie www.verimatrix.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.